Guichón: 45 minutos de intensa lluvia afectó a familias y colapsó infraestructura

Un día antes de la visita presidencial, postergada dos veces por razones climáticas, una intensa lluvia y granizo afectó la zona.

El jueves 27 de agosto, la ciudad de Guichón fue castigada por la inclemencia del tiempo. El viernes en la mañana la cooperativa “Liber Seregni” firmaba su préstamo y en la tarde se inauguraba un tramo de la ruta 4 con la presencia del presidente de la República, muy solicitado por los vecinos.

Al reelecto alcalde Martín Álvarez Suárez se lo vio entusiasmado el viernes 26 por el tramo rehabilitado de la ruta 4, realizada por funcionarios de la regional 6 de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Consultado por la diaria sobre el temporal del jueves, expuso que “llovió mucho en poco tiempo”. Estamos hablando de que llovió aproximadamente unos 60 milímetros en media hora, 45 minutos.

La Cañada de los Zorros que atraviesa la ciudad “por suerte bajó muy rápido, pero desbordó un par de puentes y las salidas de pluviales de varias zonas se vieron afectadas”.

El alcalde precisó que se “había hecho un trabajo de mitigación previo. Colocamos caños, hicimos de todo un poco y vamos a continuar haciendo porque esto se prevé que siga hasta abril. Hoy (por el viernes 28) ya está viniendo Vialidad para comenzar a trabajar en las calles nuestras y seguir haciendo arreglos en cuneta”.

Unas 7 familias afectadas

Sobre la vinculación con el Centro Coordinador de Emergencia Departamentales (Cecoed) mencionó que “ya estuvimos con la gente de vivienda (de la Intendencia), haciendo un relevamiento porque la cantidad de piedra que cayó afectó a unas 7 familias, a tal punto que nosotros les dimos alojamiento a una de ellas en instalaciones municipales. Hoy estarían volviendo a su lugar y en estos días entregaremos chapas” para reponer en los techos.

El muro de contención en Mevir 5, “que divide las viviendas superiores y las que están más abajo, se hundió y generó una alerta entre los vecinos”.

Los vecinos llamaron al alcalde y al concejal, Nicolás Parra (FA), quien se puso en contacto con Andrés Lima, presidente del Movimiento de Erradicación de Vivienda Insalubre Rural (Mevir). El movimiento ya está haciendo un relevamiento para tirar el muro y hacerlo de nuevo”.

Pozos negros desbordados

A mucha gente “se le desbordó el pozo negro, le entró agua a la casa. Hicimos un trabajo de urgencia con la barométrica, atendiendo unas 50 solicitudes durante todo el día. Por suerte, no hubo personas afectadas en su salud o situación física. Creo que hubo daño en algunos vehículos”, concluyó el alcalde.