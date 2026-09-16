Se instaló el Consejo Departamental de Diversidad Sexual en Paysandú y habrá feria y marcha

El sábado 19 de setiembre se realizará la Marcha por la Diversidad, con posterior feria en la Plaza de la Igualdad de avenida Brasil.

La directora de la oficina local del Ministerio de Desarrollo Social, María Inés Firpo, contó a la diaria que el ministerio viene trabajando en conjunto con las organizaciones sociales y lidera, desde 2015, cuando fue creado por decreto, el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual, que “está bajo la órbita del ministerio y tiene la función de generar agenda y acompañar a los colectivos involucrados durante todo el año”.

Desde la oficina local, “vamos a estar acompañando” la feria y la marcha por la avenida Brasil, dijo Firpo. “La policlínica Chaplin se caracteriza por trabajar estas temáticas, tiene un trabajo formidable desde 2017”, señaló. “De alguna forma, lo que trata el Consejo es poder coordinar y asesorar al Poder Ejecutivo en cómo incluir la diversidad sexual en todas las políticas del Estado. Tiene que ver con garantizar la inclusión social y los derechos de las personas, de la población LGTBQ+”.

Instalación y buena respuesta

En tal sentido, “la semana pasada, en Paysandú, en el marco del mes de la diversidad, se instaló el primer Consejo Departamental de Diversidad Sexual. Tuvimos una muy buena convocatoria tanto del Estado como de la sociedad civil”, destacó. El propósito, manifestó la directora, es “empezar a coordinar”. “Esto no es algo para trabajar solamente en setiembre, sino que podamos tener una agenda y un acompañamiento durante todo el año”, apuntó.

Firpo recordó sendas actividades que se vienen en los próximos días. “El jueves 16, en la policlínica Chaplin, funcionará la Feria Diversa, en donde van a participar no solamente las instituciones, sino también algunos emprendedores”. El 19 de setiembre se realizará la Marcha por la Diversidad, con posterior feria en la Plaza de la Igualdad de avenida Brasil. La movilización “va a ser por 18 de Julio, con terminación en la Plaza de la Igualdad, Avenida Brasil y Gutiérrez Ruiz. Desde el ministerio vamos a estar acompañando estas dos actividades”, dijo.

“La Marcha por la Diversidad es algo que el colectivo Manos Púrpuras viene organizando hace un par de años, independientemente de la incorporación del ministerio”, señaló la jerarca, y agregó: “Nosotros lo que hacemos es acompañar estas propuestas”.

En relación con si el ministerio tiene políticas focalizadas para este sector de la población, Firpo respondió que “tenemos, por ejemplo, los cupos de tarjeta trans. Además, en los programas Accesos hay un cupo especial para esta población”.

Firpo: “Estamos un poco lejos”

Al preguntarle si la sociedad sanducera es tolerante con lo diverso, Firpo reflexionó que “estamos un poco lejos. Sin duda hay mucho para trabajar, y la fuerza de estos colectivos y de los trabajos que se vienen haciendo desde diferentes instituciones visibiliza las diferentes cuestiones que atraviesan al colectivo, y así apoyar, acompañar y garantizar” derechos.

Sobre un eventual censo de personas trans, uno de los insumos para generar políticas, Firpo mencionó: “La verdad, lo desconozco. El ministerio solo tiene la cantidad de tarjetas” que otorga.