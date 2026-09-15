Melina Figueroa: “El mantenimiento anual de la Meseta de Artigas depende 100% del municipio”

La alcaldesa de Chapicuy destacó el trabajo de puesta a punto del predio para el Encuentro con el Patriarca.

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La preparación de la Meseta de Artigas para el Encuentro con el Patriarca constituye uno de los principales trabajos que lleva adelante por estos días el Municipio de Chapicuy. La alcaldesa Melina Figueroa explicó que el gobierno local aporta funcionarios, maquinaria y recursos para el mantenimiento del camino, el parque y la infraestructura del predio, cuya conservación durante el año está bajo su responsabilidad.

“Nosotros aportamos recursos en cuanto a funcionarios y maquinaria”, señaló Figueroa, quien detalló que las tareas incluyen el mantenimiento del camino, el arreglo de los baños y la puesta a punto del parque en general. Si bien la Intendencia de Paysandú interviene en algunos eventos, como el propio encuentro, el mantenimiento anual del lugar corresponde al municipio.

“Al predio le hacemos la mantención nosotros. Lo va a usar el municipio y depende 100% nuestro”, afirmó.

Un Concejo que funciona con acuerdos

Al evaluar su gestión al frente del Municipio de Chapicuy la alcaldesa destacó el funcionamiento del Concejo Municipal, que sesiona cada 15 días y está integrado por dos concejales del Partido Nacional y dos del Partido Colorado, además de la alcaldesa, que lo preside.

“Traccionamos muy bien”, resumió Figueroa, quien también valoró el desempeño electoral del Partido Colorado en la localidad. Según explicó, el trabajo del Concejo se desarrolla con normalidad y en un clima de cooperación.

En materia de obras, señaló que el proyecto anual del Programa de Obras de los Municipios (POA) 2026, instrumentado a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), ya se encuentra certificado en su totalidad.

En ese marco, informó que se concretarán 400 metros de cordón cuneta en el centro poblado, una obra que considera importante para continuar con la urbanización de la localidad.

“Vamos a hacer 400 metros de cordón cuneta para empezar a darle continuidad a la urbanización”, explicó.

La alcaldesa estimó que Chapicuy cuenta con entre 400 y 500 habitantes, aunque aclaró que la cifra es relativa, ya que muchos jóvenes se trasladan a estudiar y se instalan en Salto o Paysandú. A su vez, remarcó que la jurisdicción municipal incluye a varias localidades del interior profundo.

Una vez finalizado el Encuentro con el Patriarca, el municipio comenzará a trabajar en la planificación del POA 2027. Entre las prioridades que se manejan aparecen la continuidad del mantenimiento de calles, la urbanización y el alumbrado público, al que Figueroa definió como “la emergencia que tenemos hoy por hoy”.

Salud y empleo, dos desafíos pendientes

La alcaldesa identificó a la salud como uno de los principales problemas que enfrenta Chapicuy. Explicó que la mayoría de los usuarios de la localidad que cuentan con cobertura mutual están afiliados a instituciones de Salto, particularmente a la Mutualista Camps y a Comepa de Paysandú.

“Te diré que el 90% de las personas que están afiliadas a mutualista están afiliadas a la Mutualista Centro Médico de Salto, como Comepa, pero de Salto”, indicó.

La situación genera dificultades en la atención, ya que la policlínica local brinda asistencia a usuarios de Comepa y ASSE, pero no a quienes están afiliados a la mutualista salteña. “Hay un problema ahí en la atención al usuario”, sostuvo.

En cuanto al empleo, Figueroa reconoció que se trata de otro de los grandes debes de la zona. La principal fuente laboral está vinculada al sector forestal, donde buena parte de los trabajadores se desempeña en empresas tercerizadas. También mencionó actividades como la cosecha de arándanos y cítricos, además de la producción agrícola y ganadera. “El tema de empleo es un debe que estamos mal en todos lados”, afirmó.

Entre las dos termas

Turísticamente la alcaldesa consideró que actualmente no cuenta con los servicios necesarios para ese desarrollo. “No tenemos una policlínica que funcione 24 horas, no tenemos bancos, no tenemos hoteles o residencias como para quedarse en alojamientos”, mencionó.

A eso se suma su ubicación entre los complejos termales de Guaviyú y Almirón, a unos 20 kilómetros de cada uno. Según Figueroa, esa cercanía hace que muchas personas opten directamente por alojarse en las termas, en lugar de hacerlo en Chapicuy.

La localidad, ubicada sobre una ruta nacional, tiene como una de sus características el tránsito de personas que continúan viaje hacia otros destinos. “La gente por ahí sigue de largo y levanta combustible o se compra alguna cosa para comer”, comentó.

Entre las propuestas comunitarias, Figueroa destacó el funcionamiento de la piscina de Chapicuy, que el año pasado comenzó a contar con una profesora de natación que llega desde Paysandú a través de la Fundación A Ganar.

La experiencia, según la alcaldesa, fue especialmente positiva para los niños. Se trata de una piscina de uso deportivo y familiar, que no es olímpica, pero que permitió organizar grupos por edades y desarrollar actividades de aprendizaje y recreación. “Fue una experiencia muy linda y, sobre todo, para los más chiquitos”.

La iniciativa también permitió que los participantes viajaran a Paysandú para competir en una actividad de natación realizada en el complejo Irena Sosa, experiencia que Figueroa calificó como “hermosa”.