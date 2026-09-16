En Paysandú cae la natalidad pero el fenómeno se compensa con la presencia de estudiantes universitarios

En Uruguay, la tasa global de fecundidad pasó de unos 2 hijos en 2016, a 1.24 en 2023.

Según el diputado Juan Gorosterrazú (FA) “Uruguay y el mundo tienen tres temas centrales a discutir: la transición demográfica, el medio ambiente y la inteligencia artificial”.

La conformación de un Consejo Nacional, para atender el conjunto de problemáticas inherentes a la caída de la natalidad y las infancias y la coordinación territorial, son claves, subrayó el diputado sanducero.

Al detenerse en el primer tema, el legislador le contó a la diaria que “estos resultados tienen consecuencias sobre distintos dispositivos, entre ellos los de primera infancia y la articulación de las políticas departamentales con las nacionales parece fundamental”.

No obstante los datos emergentes “Paysandú tiene una migración positiva, pasando de 113 a 121 mil habitantes principalmente por la presencia de la Udelar, la UTEC y el Instituto de Formación Docente (IFD)”, concluyó. Sobre la transición demográfica, el diputado presentó algunos datos y realizó algunos comentarios.

Caída libre

Gorosterrazú que es licenciado en enfermería manifestó que “en 1996 en Paysandú hubo 2.361 nacimientos en tanto en todo el país fueron 58.718”. “En 2001 se registraron 2.066 nacimientos en el departamento y 51.960 en todo el país. En 2010, en Paysandú fueron 1.676 y en todo el país 47.420”.

Y la caída continúa. “En 2015, 1.834 y 48.926; respectivamente. En 2020, 1.299 y 35.874 y en 2023, 1.164 y 31.385. La tasa global de fecundidad pasó de unos 2 en hijos en 2016 a 1.24 en 2023”.

El legislador oficialista pone foco en su departamento y se adentra en algunas cifras. “En el caso de Paysandú, surge de los datos estadísticos que mientras en 1996 se registraron 2.361 nacimientos, en 2023 esta cifra cayó a 1.164 pero a su vez en el período considerado, la tendencia de reducción de nacimientos ha sido sistemática, salvo entre 2012 y 2016, que fue relativamente estable en todo el país, en el entorno de los 48.000, para luego volver a caer”.

“En cuanto a la mortalidad se ha mantenido más menos estable en el país entre 33 y 34.000 defunciones al año con picos en 2021 y 2022 debido a la pandemia en el entorno de los 40.000 para retornar a niveles prepandemia en 2023, con 34.678 fallecidos”.

El legislador manifestó a la diaria que “el año pasado la cifra de nacimientos fue la más baja desde 1900, cuando hubo 30.589 nacimientos”.

En su análisis los “datos refrendan el parámetro de la sostenida caída de la población, sobre todo por la baja del promedio de hijos por mujer, y la cantidad absoluta de mujeres, en menor grado”.

Para dimensionar el problema, Gorosterrazú explicitó que “debe tenerse en cuenta que, ante cifras similares de nacimientos, la población total en 1900 era de solo un millón de habitantes, -3.5 veces menor a la actual-, lo que indica que había por entonces una tasa de fecundidad mucho más alta, con un promedio de casi seis hijos por familia”.

Para el legislador, estudioso de estas temáticas, “desde 2016 la natalidad ha comenzado a descender en forma contundente, con una merma mucho más consistente y significante, al punto que entre 2016 y 2019 hubo una disminución de 10.000 nacimientos en el año”.

“A su vez la tasa global de fecundidad ha pasado de unos 2 en 2016, a 1.24 en 2023, constituyendo el mínimo histórico, por lo que los analistas en el tema reafirman que la población de Uruguay seguirá estable o reduciéndose en alrededor de 3 millones y medio, pero con una variación estructural de envejecimiento poblacional”.

No obstante, estos datos “Paysandú tiene una migración positiva, pasando de 113 a 121 mil habitantes. Principalmente por la presencia de la Udelar, la UTEC y el IFD”, concluyó.