El FDI aprobó 17 proyectos por más de $ 360 millones y Paysandú recibirá una de las mayores inversiones

En el departamento se aprobó la remodelación de la rambla Los Iracundos y un proyecto de mejora de caminería rural en la zona de Gallinal-Tres Bocas.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

La Comisión Sectorial de Descentralización aprobó 17 proyectos del Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), correspondientes a 11 departamentos, por una inversión total de $ 360.576.887. En el departamento de Paysandú se aprobó la remodelación de la rambla Los Iracundos y un proyecto de mejora de caminería rural en la zona de Gallinal-Tres Bocas.

La resolución fue adoptada el jueves e incluye diez proyectos de infraestructura, cinco iniciativas vinculadas al desarrollo productivo y dos destinadas a maquinaria y equipamiento. El FDI financia el 85% de las inversiones, mientras que las intendencias aportan el 15% restante como contrapartida.

Entre las iniciativas aprobadas se encuentra uno de los proyectos de mayor monto de toda la convocatoria: la remodelación de la rambla Los Iracundos que está en plena ejecución en Paysandú capital, con una inversión de $ 125.652.822.

La obra contempla la reforma de aproximadamente 600 metros de la avenida, frente al anfiteatro del río Uruguay. El proyecto incluye la ampliación de los espacios peatonales, la reducción del tránsito a un único carril, nueva iluminación y obras de drenaje pluvial.

El plazo previsto de ejecución es de nueve meses y la infraestructura estará preparada para recibir eventos de gran escala, entre ellos la próxima edición de la Semana de la Cerveza.

Caminería rural

También fue aprobado, dentro del Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos, el proyecto Gallinal-Tres Bocas, en el norte de Paysandú, por un monto de $ 44.907.993.

La iniciativa contempla la intervención de 5,8 kilómetros de camino mediante tratamiento bituminoso doble y la construcción de nuevas alcantarillas. El plazo de ejecución previsto es de diez meses y se estima que beneficiará a unas 1.200 personas.

De esta manera, Paysandú contará con dos proyectos aprobados en esta instancia, uno vinculado a infraestructura urbana y otro destinado a mejorar la conectividad y las condiciones de la caminería rural productiva.

Además de los proyectos aprobados en esta instancia, la Comisión Sectorial de Descentralización dio luz verde a cuatro ampliaciones de proyectos que ya se encuentran en ejecución, correspondientes a Lavalleja, Río Negro, Salto y Soriano, por un total de $ 45.147.435.

El informe presentado ante la comisión señala asimismo que actualmente existen 64 proyectos del FDI en evaluación, con un presupuesto solicitado estimado en $ 1.366.902.903.