El papa brindará la misa en el parque París Londres de Paysandú: ya hay 40 excursiones que confirmaron presencia

El papa León XIV llegará a Paysandú el sábado 7 de noviembre, brindará la Santa Misa a las 10.00 y posteriormente visitará la basílica para realizar una oración en privado. La intendencia trabaja en el acondicionamiento del parque París Londres, ubicado en la zona sur de la ciudad, y en un operativo que contempla la llegada de decenas de miles de personas.

El lugar fue confirmado por el intendente Nicolás Olivera en una conferencia de prensa realizada en el propio parque. “Es un lugar que ofrece comodidad, un entorno natural privilegiado”, señaló. Durante las visitas oficiales de las autoridades del Vaticano a Paysandú, se presentó el parque París Londres como una de las opciones para realizar allí la misa.

El espacio está siendo acondicionado desde hace varios días para recibir “un evento único, histórico para Uruguay y para Paysandú”, aseguró Olivera.

De acuerdo con el cronograma previsto, el papa llegará al Aeropuerto Internacional Tydeo Larre Borges de Paysandú sobre las 9.00 y, aproximadamente a las 9.30, realizará un recorrido en el papamóvil. A las 10.00 se llevará a cabo la misa y, posteriormente, visitará la basílica para hacer una oración en privado. Luego, pasado el mediodía, retornará a Montevideo para continuar con la visita oficial.

Un espacio acondicionado

“En la primera avanzada del Vaticano teníamos como ʻplan Aʼ un lugar cercano a la costa, un espacio identitario como es el río Uruguay”, explicó Olivera. Sin embargo, señaló que para noviembre se pronostican eventos climatológicos adversos asociados al fenómeno de El Niño, lo que podría generar que la zona quedara anegada.

“Así que no podíamos estar pendientes de que, a pocos días, tuviéramos que cambiar por temas de seguridad. Entendíamos que este podía ser un lugar que ofrecía las garantías que se precisan, cercano al aeropuerto, con varias vías de acceso para la gente”, agregó el intendente.

Asimismo, remarcó que se está trabajando tanto en el acondicionamiento del lugar como en la producción de este evento, para el que se esperan varios miles de personas. Desde la intendencia se señaló que el parque París Londres cuenta con los espacios necesarios y con las condiciones de seguridad adecuadas para realizar la “santa misa”.

El predio dispone de espacios linderos que permiten el estacionamiento de helicópteros sanitarios en caso de ser necesario, amplios estacionamientos y distintas vías de acceso. Para ingresar será necesario estar registrado. “Estamos convocando a un grupo de escultores para que dejen plasmado un mensaje ecuménico en los espacios en donde había añosos eucaliptos colorados, de los que quedaron sus cepas”, adelantó Olivera.

Se espera la asistencia de miles de personas, entre ellas argentinos y brasileños

Si bien todavía no se conoce el número exacto de personas que estarán presentes, la última referencia corresponde a lo ocurrido en Salto con el arribo del papa Juan Pablo II, ocasión en la que unas 60.000 personas concurrieron a verlo.

De confirmarse una cantidad similar, es probable que se trate del evento de mayor asistencia en la historia de Paysandú.

En esta oportunidad, el papa estará en Montevideo y en Florida, pero no estará en Brasil, por lo que se espera que una importante cantidad de público de ese país llegue a la ciudad. También se aguarda la llegada de muchas personas desde Argentina, dada la cercanía con Paysandú. Por ese motivo, se está trabajando con Migraciones para poder agilizar los trámites del paso fronterizo durante esa jornada.

“Uruguay es un Estado laico, pero no podemos dejar de reconocer que el papa es una figura mundial, que viene con un mensaje de paz, de concordia, de alegría, de unión”, puntualizó Olivera.

“Paysandú te abraza. Nuestro río, nuestra cultura, nuestro patrimonio va a abrazar a la gente que venga”, expresó.

Desde la Dirección de Turismo se trabaja en la instalación de puntos de información turística. Asimismo, el estadio 8 de Junio se transformará en un nodo de la logística, donde estacionarán las agencias de viajes que lleguen a Paysandú.

También habrá una amplia zona que se transformará en peatonal para la ocasión, desde avenida España hasta San Martín, según informaron desde la Dirección de Turismo de Paysandú. A su vez, se trabajará con las líneas de ómnibus de Copay para trasladar a las personas desde el estadio hasta las inmediaciones del parque París Londres.

Según pudo saber la diaria, ya hay 40 ómnibus confirmados que arribarán el sábado 7 de noviembre a Paysandú desde diferentes lugares.

Por su parte, el secretario de Turismo de la municipalidad de Colón, Federico Escher, se refirió a la necesidad de agilizar el cruce fronterizo hacia Paysandú ante la llegada de visitantes. “Es un tema que va tomando volumen y que entre todos tendremos que lograr que sea más ordenado, ágil, el cruce ese día”, señaló.

En ese sentido, planteó la necesidad de trabajar para evitar demoras y aumentar la capacidad de atención en el paso fronterizo. “Agilidad, pero también seguridad”, acotó el jerarca.

“Queremos evitar que se vayan a duplicar los puestos de pasaje. Si podemos llegar a tener exonerado algún peaje, eso es una muestra de avance en esa línea”, expresó.