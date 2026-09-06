Delegación del Vaticano inspeccionó lugares en Paysandú para la misa del papa León XIV

La delegación del Vaticano responsable de los viajes y visitas pastorales del papa León XIV llegó a Paysandú para evaluar distintas alternativas de cara a la celebración de una misa prevista para el sábado 7 de noviembre.

El sábado una delegación de la Santa Sede recorrió distintos puntos de Paysandú para avanzar en la definición del lugar donde el papa León XIV celebrará una misa durante su visita a Uruguay. La decisión final será adoptada tras la presentación de las propuestas en Roma en los próximos días.

La delegación del Vaticano encabezada por monseñor Salas, responsable de los viajes y visitas pastorales del papa León XIV, llegó a Paysandú para evaluar distintas alternativas de cara a la celebración de una misa prevista para el sábado 7 de noviembre.

La comitiva mantuvo reuniones en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo con autoridades de la iglesia, representantes de la Intendencia de Paysandú, encabezados por el intendente Nicolás Olivera, y responsables del Ministerio del Interior.

El obispo de la Diócesis de Salto, monseñor Arturo Fajardo, explicó que durante la jornada se analizaron diferentes aspectos vinculados a la organización y a los posibles emplazamientos para la celebración. Algunas de las opciones consideradas inicialmente se vieron afectadas por la previsión de inundación que hay para noviembre en la zona. “Estamos viendo el lugar, la posibilidad, porque los lugares que habíamos elegido con la inundación se han complicado”, señaló el obispo.

Por el momento, no se confirmó cuál será el escenario elegido para la misa. Desde la organización indicaron que las alternativas analizadas serán presentadas en Roma para su evaluación y posterior definición junto con el papa León XIV. “Él me dijo que ellos vuelven a Roma, presentan todo, son 12 días de viaje, y ahí se define”, explicó Fajardo a los medios presentes, en referencia al responsable de los viajes papales.

Lo que sí se mantiene previsto es la visita del pontífice a la Basílica de Paysandú, uno de los puntos centrales de su agenda en el departamento.

La delegación del Vaticano continuará ahora su recorrido y reunirá la información correspondiente a Uruguay, Argentina y Perú, países incluidos en la agenda del viaje papal. Posteriormente, los datos serán presentados al papa.

Además, el 18 de setiembre está previsto un encuentro entre el papa y la Conferencia Episcopal, instancia en la que las autoridades eclesiásticas esperan avanzar en los detalles de la visita.

León XIV visitará la Basílica de Paysandú Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo y también estará en la misa de la que se espera confirmar el lugar.

De esta manera, Paysandú aguarda la definición del lugar que recibirá a miles de fieles para la misa papal, una decisión que quedará en manos del Vaticano tras el análisis de las propuestas realizadas durante la visita de la delegación. A dos meses de la visita del Papa, la ciudad se prepara para recibir una masiva llegada de personas que es difícil estimar, pero que seguramente serán miles.

La hotelería, según consultas realizadas por la diaria, está prácticamente colmada, unas 700 camas. En la vecina ciudad de Colón, distante a 20 kilómetros de Paysandú, jerarquías municipales confirmaron que se estaba a la espera de que se conozca oficialmente la mesa de migraciones que agilizará el paso de frontera para promocionar el evento. La vecina ciudad entrerriana tiene una capacidad en camas superior a las 12.000.