Macarena Eugui: “Queremos que más gente de Paysandú y los alrededores se quede estudiando acá”

La docente dialogó con la diaria, en el marco de la feria interactiva instalada en el complejo educativo, sobre el trabajo que realizan con la perspectiva de potenciar el desarrollo regional.

El complejo está ubicado frente a donde se construye la nueva sede universitaria de Paysandú. En ese espacio, investigadores montaron una feria interactiva sobre el trabajo que realizan con la perspectiva de potenciar el desarrollo regional. Macarena Eugui estudió en Paysandú. Obtuvo su título de química y cursó un doctorado en la misma disciplina en el Centro Universitario Paysandú (CUP-CLN).

Es docente grado 2 del Departamento de Química del Litoral del CLN que funciona en la Escuela Experimental Dr. Mario Cassinoni (Eemac), en la ruta 3, antes de llegar a la ciudad capital. Luce entusiasmada con la nueva edición de Ciencia Heroica. Es una de las coordinadoras de la feria. Con ella dialogó la diaria. “Soy alta defensora de la descentralización” universitaria, comenta en el complejo educativo del CUP.

“Bajar conocimiento a la comunidad”

Sobre la feria Ciencia Heroica traza los antecedentes. “El Ministerio de Educación y Cultura, desde hace muchos años, tiene una semana que es siempre en mayo que se llama Semana de la Ciencia y la Tecnología. Solía ser en el cumpleaños de Clemente Estable”.

Foto: Santiago Fleitas

“En otro momento fue el día del investigador. Ahora es el día de la ciencia y la tecnología. Siempre alrededor de estas fechas se celebra la Semana de la Ciencia y la Tecnología”. Es atinado “organizar muchas actividades en todo el país, y las instituciones lo proponen, al igual que los científicos y científicas de Uruguay. Lo que se busca es la democratización de la ciencia y del conocimiento. Tratar de bajar ese conocimiento científico a la comunidad y que no quede dentro de la universidad”.

En este contexto, “Paysandú viene participando en estas iniciativas hace muchos años. En un primer momento se hacía en la Eemac. Para los liceos y las escuelas, llegar era complicado, eran muchos kilómetros. La logística para las escuelas era mucho más cara, y entonces, hace un par de años, el Departamento de Ciencias Biológicas empieza con una iniciativa que se llama 'Todo tiene su ciencia'. Se hace en Paysandú y Salto”. Por lo tanto, “este año decidimos hacer algo un poco más independiente. Así, un grupo de docentes que pertenecen al CLN, de diferentes áreas científicas, larga esta jornada de puertas abiertas que se llama Ciencia Heroica y que va hasta el miércoles 27 de mayo”.

La feria funcionó en el complejo educativo (exterminal de ómnibus), en la parte de los andenes.

Foto: Santiago Fleitas

Con relación al formato, Eugui expresó que “nos parecía mejor hacer stands, tipo feria interactiva, donde cada grupo de investigación va a tener uno, lúdico e interactivo, para niños, adolescentes, jóvenes y adultos”.

Contaminación ambiental, alimentaria

“La idea es que se puedan acercar a nuestras líneas de investigación, que vean un poco la ciencia que estamos haciendo. No desde un lugar completamente técnico, sino desde el punto de vista lúdico, de las imágenes, los experimentos”.

Consultada sobre las investigaciones que realiza el departamento que integra, Eugui especifica que “nuestro departamento tiene muchas líneas de investigación. Algunas focalizadas en la contaminación ambiental, alimentaria; principalmente por pesticidas. Es una línea bien interesante”.

“A veces nos dicen que lo que comemos está contaminado, o escuchamos que hay escuelas que tienen agua con glifosato cerca. Esas noticias nos impactan. O que nuestra carne queda fuera de los mercados. Por ejemplo, investigamos moléculas que causan problemas en la carne”.

Foto: Santiago Fleitas

Búsqueda de medicamentos y diagnósticos no invasivos

“También tenemos líneas de investigación en relación a la salud humana y animal. Buscamos nuevos medicamentos. Hacemos diagnósticos de enfermedades por métodos no invasivos”.

Al mencionar el vínculo con el entorno, Eugui manifiesta que “estamos en una zona que es agroindustrial, agrícola ganadera”. Por eso “nuestras líneas de investigación están muy focalizadas en que la región se revalorice. Tener contacto con la comunidad de productores y con la gente que nos rodea”.

Foto: Santiago Fleitas

“Lo que se hace acá es muy valioso”

En la feria “nos acompañarán docentes del Departamento de Ciencias Biológicas. Ellos tienen muchos estudios acerca del movimiento. Sus laboratorios están acá en la exterminal”. “Estarán docentes de Ingeniería Biológica, que es una carrera que mezcla matemática, química, biología, medicina”. “La ciencia es muy amplia. Paysandú tiene un gran potencial. Tenemos muchas carreras de grado del área científico-tecnológica. Capaz que no es tan conocido”.

La oportunidad de estudiar en Paysandú

El propósito es que “se conozca lo que se hace acá, que es valioso. Queremos que más gente de Paysandú y los alrededores se quede estudiando acá”. “Este año no vamos a realizar charlas. Vamos a estar solo con stand interactivos. Van a tener presencia las carreras que están en la región”.