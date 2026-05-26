Con más de 6.000 estudiantes, el ISEF avanza en su consolidación como facultad

La visita de la directora Mariana Sardi a Paysandú el pasado viernes estuvo enmarcada en las celebraciones por los 40 años de Apefu, la Asociación de Profesores de Educación Física del departamento.

La directora del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), Mariana Sardi, el coordinador de la sede Paysandú, Federico Saredo, y el asistente de dirección Martín Kerome dialogaron con la diaria sobre el presente académico de la institución, su crecimiento en el interior del país, los desafíos de infraestructura y el proceso de consolidación universitaria que impulsa el instituto.

Las autoridades destacaron que el ISEF integra la Universidad de la República (Udelar) desde 2006 y actualmente depende de forma directa del Consejo Directivo Central (CDC). En ese contexto, Sardi explicó que la institución atraviesa una etapa de fortalecimiento académico con el objetivo de avanzar hacia la creación de una facultad propia.

“Estamos elaborando una hoja de ruta para constituirnos como facultad”, señaló la directora al referirse al lugar institucional que hoy ocupa el ISEF dentro de la estructura universitaria.

Una oferta educativa en expansión

Hoy el instituto ofrece carreras de pregrado, grado y posgrado. La principal propuesta es la Licenciatura en Educación Física, que se dicta tanto en Montevideo como en los centros universitarios regionales del interior.

A su vez, existe la Licenciatura en Educación Física opción Prácticas Educativas, desarrollada en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por medio de programas compartidos de formación docente.

Entre las propuestas de pregrado, este año comenzó a dictarse en Montevideo la Tecnicatura en Guardavidas, que se suma al tradicional curso desarrollado en Maldonado. También funciona la Tecnicatura en Deportes con orientación en fútbol y, para 2027, está prevista la apertura de nuevas tecnicaturas vinculadas al vóleibol y al handball.

Según explicó Sardi, estas nuevas propuestas se implementarán mediante convenios con la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y las respectivas federaciones deportivas. La modalidad será híbrida, con clases virtuales y encuentros presenciales mensuales en Montevideo destinados al trabajo técnico específico.

En cuanto a la duración de las carreras, la licenciatura exige 360 créditos y está diseñada para completarse en cuatro años. Sin embargo, las autoridades reconocieron que los tiempos reales de cursada suelen extenderse debido a las condiciones laborales y sociales de muchos estudiantes.

El ISEF también trabaja en el fortalecimiento de su oferta de posgrado. Actualmente cuenta con una maestría en Educación Física y avanza en la aprobación de tres diplomas de especialización orientados al sistema educativo, al entrenamiento deportivo y al abordaje de enfermedades no transmisibles.

Más de 6.000 estudiantes en todo el país

Las autoridades informaron que la carrera de Educación Física reúne en la actualidad a 6.437 estudiantes activos en todo Uruguay dentro de la Udelar.

En Paysandú, el ingreso anual oscila entre 200 y 250 estudiantes. Saredo explicó que el acceso es libre para quienes culminan secundaria, ya que la sede no tiene restricciones de cupos.

El sistema de ingreso cambió luego de la incorporación del ISEF a la Udelar. Antes había un examen de admisión y, más adelante, se implementaron sorteos para cubrir cupos. En varias sedes del interior, sin embargo, la demanda actual permite aceptar a todos los aspirantes.

En relación con el egreso, en Paysandú se reciben entre 50 y 70 estudiantes por año. Saredo señaló que uno de los principales desafíos académicos está asociado a los trabajos finales de grado y a la necesidad de contar con docentes de alta formación académica que acompañen esos procesos.

“Ha sido difícil sostener determinadas estructuras académicas en el interior”, afirmó, en referencia a la necesidad de fortalecer los equipos docentes especializados.

Inserción laboral y reconocimiento profesional

Si bien el ISEF no cuenta con estadísticas oficiales sobre inserción laboral, las autoridades coincidieron en que muchos estudiantes logran incorporarse rápidamente al mercado de trabajo, incluso antes de finalizar la carrera.

La educación física, explicaron, ofrece un amplio campo laboral que abarca desde la primera infancia hasta el trabajo con adultos mayores, tanto en instituciones públicas como privadas. Entre los principales ámbitos de inserción aparecen la ANEP, la SND, las intendencias, los clubes deportivos y distintos emprendimientos particulares.

Sardi sostuvo que la disciplina “hace mucho tiempo que está legitimada socialmente”, aunque consideró que el ingreso a la Udelar marcó “un momento bisagra” en términos del perfil académico y profesional de los egresados.

“El desarrollo de la investigación y de las funciones universitarias fortaleció mucho la formación”, afirmó.

Convenios, prácticas y extensión universitaria

Otro de los ejes abordados durante la entrevista fue el vínculo del ISEF con instituciones deportivas y sociales de Paysandú y la región.

Actualmente, la sede mantiene convenios con clubes deportivos que facilitan espacios para el desarrollo de prácticas curriculares. A cambio, el instituto brinda asesoramiento, formación y pasantías.

Kerome reconoció que una de las principales limitaciones sigue siendo la falta de infraestructura propia. “No contamos con una cancha cerrada y techada para la licenciatura en Paysandú”, explicó. Por ese motivo, buena parte del funcionamiento depende de acuerdos con clubes e instituciones locales.

Además, existen convenios con la Intendencia de Paysandú y con la SND para utilizar la pista de atletismo y la piscina.

Las prácticas profesionales también se desarrollan en CAIF, clubes de niños, asociaciones civiles y otras organizaciones comunitarias. Incluso existen experiencias en otros departamentos, como una pasantía que actualmente funciona en el club Ferrocarril de Salto.

A esto se suma el trabajo de extensión universitaria, orientado al vínculo directo con la comunidad. En ese marco funciona el Programa Integral del Litoral, que articula acciones en distintos barrios y trabaja junto con liceos, escuelas y organizaciones sociales.

Las autoridades destacaron además el crecimiento de la interdisciplinariedad dentro del Centro Universitario Regional, donde Educación Física desarrolla proyectos conjuntos con Psicología, Nutrición y otras áreas.

“Ya no vamos solamente con propuestas vinculadas al deporte o la educación física, sino con abordajes integrales”, sostuvo Kerome.

Una historia de casi cuatro décadas en Paysandú

Durante la entrevista, las autoridades recordaron que la formación en Educación Física comenzó en Paysandú en 1987. En aquel entonces, los estudiantes podían cursar dos años en la ciudad y debían finalizar la carrera en Montevideo.

Con el paso de los años, la propuesta se consolidó hasta transformarse en una referencia regional que hoy recibe estudiantes de prácticamente todos los departamentos del país.

“Tenemos estudiantes de Rocha, Cerro Largo, Montevideo, Treinta y Tres y de toda la región”, destacaron.

Actualmente, además, la carrera completa también puede cursarse en Rivera, como parte del proceso de descentralización impulsado por la Udelar.