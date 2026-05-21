OSE presentó en Paysandú los proyectos de saneamiento para Quebracho y Guichón

Ambas localidades tendrán nuevas obras de saneamiento; en Quebracho la cobertura alcanzará casi al 100% de la población, al tiempo que en Guichón se llegará al 51%

OSE presentó en Paysandú los proyectos de saneamiento para las localidades de Quebracho y Guichón, dos intervenciones que implicarán una inversión global cercana a los 19 millones de dólares y permitirán ampliar significativamente la cobertura del servicio, además de fortalecer la infraestructura sanitaria y aumentar las conexiones domiciliarias en ambas localidades del interior del departamento.

En Quebracho el proyecto prevé una ampliación sustancial respecto al alcance originalmente previsto, tanto en cobertura de redes como en capacidad de tratamiento. Las obras permitirán incrementar la cobertura del 39% a casi el 100% de la localidad, incorporando 540 nuevas conexiones domiciliarias y beneficiando a más de 1.600 habitantes.

La intervención incluye la construcción de 12 kilómetros de redes de colectores, dos nuevos pozos de bombeo, una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad para atender a 3.000 habitantes y un emisario hacia el arroyo Las Nutrias. Además se prevé la desafectación de los sistemas de tratamiento existentes de Mevir. La inversión estimada asciende a unos ocho millones de dólares.

Mayor cobertura

En Guichón el proyecto permitirá aumentar la cobertura de saneamiento del 29% al 51% de la población, con 395 nuevas conexiones domiciliarias y un incremento de cobertura para aproximadamente 1.100 habitantes.

Las obras previstas incluyen 8,8 kilómetros de redes de colectores, conexiones domiciliarias y una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de tipo intensiva terciaria, que verterá a la cuenca del Queguay. La inversión estimada ronda los diez millones de dólares.

Las nuevas intervenciones forman parte del proceso de reformulación y priorización del plan de saneamiento impulsado por OSE, con el objetivo de desarrollar proyectos ejecutables, ampliar la cobertura efectiva y fortalecer la infraestructura sanitaria en distintas localidades del país.