Autoridades durante la inauguración del tomógrafo en el Hospital Escuela del Litoral, el 13 de abril, en Paysandú.

El lunes pasado en ocasión de la inauguración del tomógrafo en el Hospital Escuela del Litoral, el intendente Nicolás Olivera se refirió al encuentro previo con la titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, indicando que el dialogo con la jerarca “ha sido franco”. Se habló “de lo que hay, de lo que se va a hacer y de lo que falta”, señaló.

El centro hospitalario tiene ligazón con la alta siniestralidad, una verdadera “epidemia” según expresó el presidente del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. El propósito de la ministra se articula con la iniciativa que pretende que se radique en Paysandú el servicio SAME 105 como experiencia piloto fuera del área metropolitana.

Además Lustemberg manifestó interés en que la intendencia, junto a ASSE, la Udelar y el prestador privado -Comepa- contribuyan a la instalación y sostenibilidad de la iniciativa. “Ojalá podamos poner recursos” dijo en rueda de prensa. El intendente se mostró dispuesto a colaborar con el Centro de rehabilitación.

Intendente destaca franqueza del MSP y ASSE

Por otra parte el jefe departamental destacó la instalación del tomógrafo y señaló que “estas soluciones no se miden en dinero”. Subrayó que “el gobierno invirtió, así que como departamento lo capitalizamos. Es una devolución positiva”.

“Mucha franqueza ha habido en las autoridades porque se habla de lo que hay, de lo que se va a hacer y de lo que falta” concluyó.

“No puede ser” que a ASSE se le cobre 10 veces más

En otro orden Lustemberg manifestó que desea revisar el costo de las resonancias magnéticas y conversar con la prestadora privada de Paysandú sobre “complementariedad de servicios”. La ministra de Salud Pública tras el acto de inauguración del tomógrafo se reunió con directivos de Comepa para conversar sobre complementariedad de servicios. “Hablaremos sobre qué haremos con las resonancias y otros servicios”.

La ministra expresó que quiere mejorar su costo. “Lo que no puede pasar es que no se complementen las instituciones por una mala gestión, por interés o por no tener una moderación en los precios y que los ciudadanos tengan que trasladarse kilómetros del lugar donde residen”, agregó.

Comentó algunas “buenas prácticas con prestadores privados. Donde los precios son convenientes y el que invierte puede tener su ganancia y cubrir costos; pero no puede pasar-, por suerte Comepa lo tiene claro-, que se cobre 10 veces más por determinados estudios; como una cesárea de emergencia”.