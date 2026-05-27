En Paysandú el plan invierno atiende a 105 personas en situación de calle

Casi un 40% de la población proviene de otros departamentos, son personas que vienen a trabajar “a la zafra” de la naranja y luego se quedan en la ciudad.

Los refugios que atienden a personas en situación de calle en la capital sanducera son cuatro. Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) despliega el Plan Invierno sin mayores sobresaltos, con apoyo de varias instituciones locales.

Algunos dicen que vienen a hacer “el achique”

Aunque no se trata de una población censada, el Mides estima que en Paysandú hay unas 100 personas en situación de calle; muchas de ellas son jóvenes. En el departamento se comenta que parte de esa población no es oriunda de la zona.

La directora de la oficina departamental del Mides en Paysandú, la licenciada en Trabajo Social María Inés Firpo, dijo a la diaria que “unas 60 personas son de acá y 40 provienen de otros departamentos”.

Firpo explicó que muchas personas procedentes de otros departamentos llegan “por las zafras y se quedan en los refugios”. Agregó que “algunos dicen que vienen a hacer el achique —a no consumir— porque acá no se consigue pasta base”.

En el norte solo había refugios en Rivera y Paysandú

Hasta el año pasado, en la zona norte solo Rivera y Paysandú contaban con refugios permanentes.“Con la estrategia nacional de calle todos los departamentos tienen refugio”, señaló la directora.

Paysandú dispone actualmente de cuatro refugios: Santa Elena, Casa de Mujeres, el Batallón Leandro Gómez y Casa Puerto.

Sobre Santa Elena existen cuestionamientos desde la oposición política por las condiciones de habitabilidad. Firpo informó que este martes el refugio Santa Elena atendió a 69 personas; el Batallón, a 16; Casa de Mujeres, a 14; y Casa Puerto, a 10. “Los números oscilan. A veces llega algún extranjero”, señaló.

La jerarca recordó además que “desde que comenzó el Plan Invierno, el 15 de mayo, se atendió a 105 personas”. En cuanto a la alimentación, explicó que el Batallón “cocina para 29 personas”. Para el resto, la comida se prepara en el refugio Santa Elena con insumos que aportan el Instituto Nacional de Alimentación y el propio Mides.