Se reforzará la seguridad para el desfile por el 163° aniversario de la ciudad

Las autoridades implementarán controles de alcoholemia, presencia policial montada y restricciones en la venta de bebidas alcohólicas durante el evento del domingo 7 de junio.

En el marco de las celebraciones por el 163° aniversario de Paysandú Ciudad, las autoridades organizadoras han presentado un riguroso plan de seguridad para el desfile de aparcerías programado para el domingo 7 de junio. Esta decisión surge como respuesta directa a los graves incidentes ocurridos el año anterior, en los que un jinete perdió la vida.

Una de las principales novedades para esta edición será la integración de efectivos del Departamento de Seguridad Rural montados a caballo dentro del propio desfile. Estos efectivos tendrán la tarea de supervisar el desarrollo del evento desde adentro y asegurar el cumplimiento de las normas.

Según pudo saber la diaria, se realizarán controles de espirometría de manera aleatoria o cuando las circunstancias lo justifiquen. Los jinetes que se encuentren bajo los efectos del alcohol serán retirados de inmediato de la columna, y sus equinos quedarán retenidos de forma provisoria por la organización. Además, se estableció la prohibición estricta de que los menores de edad porten armas blancas durante el trayecto.

Restricciones al comercio y sanciones

La seguridad no se limitará únicamente a los participantes. Los comercios ubicados a lo largo del recorrido serán exhortados a no vender bebidas alcohólicas mientras dure el pasaje de los jinetes. Las autoridades advirtieron que aquellos que no cumplan con esta medida se enfrentarán a multas y sanciones.

El evento contará con dos instancias principales: una de ellas es el tradicional desfile de aparcerías que partirá a las 9.00 desde la Exposición Feria. El trayecto continuará por Avenida Italia, República Argentina, Avenida España y 18 de Julio hasta llegar a la plaza Artigas, lugar donde se desarrollará el acto protocolar. El retorno de los jinetes hacia la Exposición Feria se realizará por la calle Washington.

La otra instancia es el desfile cívico-militar que se iniciará a las 10.00 y se realizará desde la intersección de 18 de Julio y Treinta y Tres Orientales.

Con estas medidas los organizadores buscan garantizar que la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad sea un evento seguro y familiar, evitando que se repitan los hechos lamentables del pasado.