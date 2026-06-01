Paysandú experimenta leve disminución de la pobreza, pero hay aumento de la indigencia

Techos Consultores divulgó un análisis sobre la pobreza y la indigencia en el departamento. Según el economista Gastón Núñez, hay casi 3.000 pobres menos.

Techos Consultores (TC), del economista Gastón Núñez Vallarino, analizó las cifras de la pobreza en el departamento tomando como base los datos surgidos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2024 y 2025, y observó que ha disminuido la pobreza general, pero creció la indigencia.

La sistematización de los datos revela que la pobreza general en Paysandú en 2024 estaba en 27.181 personas (22,31%) y que en 2025 cayó a 24.825 (20,41%). “Esto implica que hay 2.356 pobres menos”, dijo Núñez.

Por otra parte, la indigencia en Paysandú pasó de 2.656 personas (2,18%) en 2024 a 2.785 (2,29%) en 2025. “Hay 129 indigentes más. Un aumento del 4,87%”, explicó.

Si se analizan los datos por género, la pobreza en mujeres pasó de 14.809 (24%) en 2024 a 13.159 (21,36%) el año siguiente. Una disminución de 1.651 personas. En tanto, en 2024 había 12.266 hombres pobres y, un año después, bajaron a 11.640, “por lo cual hay 626 hombres pobres menos en el último año”, señaló el economista, y “la pobreza en cantidad de personas pobres disminuyó en términos relativos un 8,67%”.

Mientras la pobreza estructural, de acuerdo con Núñez, golpea con dureza, se consolida el Paysandú universitario y cooperativo. Hay en la situación una gran paradoja. Miles de estudiantes universitarios, seguramente hijos de abuelos o padres con problemas laborales llegaron a las universidades, siendo la primera generación en su familia que lo hace. En tal caso, la descentralización universitaria y otros instrumentos han sido la clave, planteó el economista. Unos 10.000 jóvenes estudian en la Universidad de la República (Udelar) y en la Universidad Tecnológica (UTEC).

En Paysandú, la UTEC, creada durante la gestión del presidente José Mujica, tiene un gran desarrollo. Este año registró una inscripción de 800 jóvenes. La química farmacéutica Annabella Estévez, coordinadora de la carrera Análisis Alimentario, dijo que “nueve de cada diez estudiantes son primera generación en su familia en acceder a la Udelar”. En la sede local se imparten las licenciaturas en Análisis Alimentario, Tecnólogo Químico, Informático y Mecánico. Además, se estructuraron los posgrados en Biociencias y Sostenibilidad Alimentaria. Sus estudiantes proceden de Durazno, Rivera, Rocha, Canelones y Montevideo.

A la cifra mencionada hay que sumarle los 1.000 inscriptos en la sede Paysandú de la Udelar, que engrosan una plantilla de 8.000 estudiantes. Un 10% de estos universitarios reciben beca del Fondo de Solidaridad o de la Udelar.