Jornada de puertas abiertas en el aeropuerto de Paysandú acercó a la comunidad a la aviación militar

La terminal fue escenario de una jornada de puertas abiertas organizada en conjunto entre Aeropuertos Uruguay y la Fuerza Aérea Uruguaya, en el marco de la visita del Escuadrón de Vuelos Avanzados a la ciudad.

Este jueves, en el aeropuerto de Paysandú, se desarrolló una actividad que permitió que un buen número de familias, estudiantes y vecinos se acercaran para conocer el lugar y las aeronaves militares que forman parte del despliegue realizado por la Fuerza Aérea. La jornada contó con la presencia de la jefa del aeropuerto, Lorena Machado, y del mayor aviador José Jaureguiberry, licenciado en Defensa Militar Aeroespacial y comandante del Escuadrón de Vuelos Avanzados.

Machado expresó, en diálogo con la diaria, la importancia de este tipo de instancias para fortalecer el vínculo entre la comunidad y la actividad aeronáutica. “Es la primera vez que el Escuadrón nos visita aquí en Paysandú. En el marco de su despliegue creamos esta jornada de puertas abiertas para que la gente pueda visitarnos, conocer y acercarse tanto a ellos como a nosotros y al trabajo que realizamos acá como empresa de aeropuertos”, sostuvo.

La jefa del aeropuerto se encargó de resaltar además la buena respuesta del público sanducero, que, pese a tratarse de una actividad realizada en un día hábil, “siempre nos acompaña. Tener este marco de público un jueves es muy importante para nosotros” reportó.

Por su parte, el mayor aviador José Jaureguiberry mantuvo también un dialogo con la diaria, destacó la relevancia de acercar la Fuerza Aérea a la ciudadanía y agradeció el recibimiento brindado por las autoridades locales y Aeropuertos Uruguay. “Para nosotros, es un placer estar en Paysandú. Estas instancias son más que importantes para mostrarle al ciudadano nuestros aviones, interactuar con los pilotos y mecánicos y que conozcan un poco más nuestra tarea”.

Una actividad planificada

El comandante explicó que el despliegue fue planificado con más de diez meses de anticipación y que el Escuadrón se encuentra en Paysandú desde el martes. Durante la jornada estuvieron expuestas tres aeronaves Pilatus PC-7, aviones de fabricación suiza incorporados a la Fuerza Aérea Uruguaya en 1992. Actualmente, la institución cuenta con cinco unidades de este modelo, destinadas principalmente a la instrucción avanzada de pilotos militares.

Jaureguiberry describió que los PC-7 son utilizados para la formación de los alféreces egresados de la Escuela Militar de Aeronáutica y que cumplen además tareas de entrenamiento y control del espacio aéreo.

“Es un avión diseñado para la instrucción avanzada, con capacidad de vuelo acrobático y de portar armamento. En Durazno realizamos habitualmente los cursos de vuelo avanzado”. El oficial añadió que, a pesar de la antigüedad de las aeronaves, los aviones continúan operando de manera segura gracias a los trabajos de mantenimiento y actualización tecnológica que se realizan de forma permanente.

La base operativa del Escuadrón de Vuelos Avanzados se encuentra en la Brigada Aérea 2, que está ubicada en el Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina, en el corazón del país, en Durazno.

Además de los PC-7, la Fuerza Aérea Uruguaya dispone de distintas aeronaves para transporte, enlace, instrucción y operaciones especiales, entre ellas el Cessna 206, también presente en la actividad desarrollada en Paysandú.