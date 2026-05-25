Paysandú fue sede del lanzamiento de un proyecto nacional para fortalecer la salud mental adolescente

La iniciativa surgió a partir de un convenio entre varias instituciones, con el objetivo de brindar herramientas de atención, detección y derivación a quienes trabajan en contacto con situaciones de vulnerabilidad.

Con la presencia del gastroenterólogo uruguayo Henry Cohen, director del programa ECHO Uruguay, se realizó en Paysandú el lanzamiento de un nuevo proyecto enfocado en la salud mental de adolescentes y jóvenes en todo el país. La iniciativa surgió tras un convenio entre ECHO Uruguay, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Congreso de Intendentes, con el objetivo de brindar herramientas de atención, detección y derivación a quienes trabajan a diario en contacto con situaciones de vulnerabilidad.

Durante la presentación, Cohen destacó la importancia del trabajo conjunto entre la academia y los gobiernos departamentales. Señaló que el proyecto no estará limitado al ámbito médico, sino que involucrará a docentes, funcionarios municipales, trabajadores de la salud y organizaciones sociales. “Es inclusivo para todos los sectores de la ciudadanía”, aseguró.

Diez teleclínicas y evaluación de resultados

El programa prevé la realización de diez clínicas ECHO a lo largo de un año y medio, además de actividades presenciales y educativas. Según explicó Cohen, el proceso contará con “una evaluación al comienzo y al final para presentar conclusiones con evidencia sobre cuánto mejoraron los conocimientos de los participantes”.

Por su parte, el intendente de Paysandú y presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, valoró la llegada del proyecto al interior del país y resaltó el impacto social de la problemática. “En Uruguay mueren más de dos personas por día por suicidio. Entendimos que había un tremendo equipo trabajando con un referente de primera línea mundial y lo único que podíamos hacer era ponernos a la orden”, sostuvo. El jefe departamental valoró que la propuesta “está pensada para quienes están en la primera línea: personal médico, enfermeros, docentes y equipos educativos”.

Las teleclínicas estarán basadas en casos concretos y buscarán capacitar a los participantes en detección temprana, derivación y atención oportuna de situaciones vinculadas a salud mental. “La idea es dar herramientas para detectar indicios que permitan salvar una vida o corregir situaciones a tiempo”, expresó el intendente.

El proyecto tendrá alcance nacional y buscará acercar recursos especializados a localidades alejadas de los grandes centros urbanos, fortaleciendo la presencia de la Universidad de la República en todo el territorio. “Es diferente cuando uno lo ve en cifras o estadísticas; cambia cuando se conocen las caras de quienes están padeciendo estas situaciones”, concluyó Cohen en el diálogo con la prensa.