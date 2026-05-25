Embajadora de Cuba visitó Paysandú: “Ha sido un momento de mucha agresividad de Estados Unidos”, expresó

La embajadora, que lleva cinco meses en el Uruguay, se refirió a distintos temas vinculados a su país y a la situación con Estados Unidos.

La embajadora de la República de Cuba en Uruguay, Lissett Pérez, acreditada en el país desde diciembre del año pasado, visitó Paysandú el viernes, acompañada por el ministro consejero Orestes Hernández. En la recorrida, la diaria la consultó sobre los objetivos de la visita, a lo que la embajadora contestó que “esto es parte del trabajo que hacen las embajadas. Acercarse no solo donde uno está, que es en la capital, sino a todos los departamentos. El trabajo abarca varias áreas, como la de visitar sindicatos e instituciones”.

En Paysandú, la vasta agenda la llevó a visitar a integrantes del movimiento cooperativo, al intendente Nicolás Olivera y a algunos sindicatos incluidos con los médicos sanduceros graduados en la isla. La diplomática ya había estado en Canelones y en Colonia.

Meses intensos y complejos

“Llevo cinco meses acá, que han sido intensos”, expresó. Agregó que “empezó el año con un cambio regional muy complejo. “Para Cuba, especialmente, ha sido un momento de mucha intensidad por la agresividad de Estados Unidos respecto a nosotros”. La situación con intensos apagones y otras dificultades impactan en la vida cotidiana de la gente. “Con dos órdenes ejecutivas del gobierno de Trump muy fuertes. Una [de ellas el] 28 de enero, que decreta el cerco petróleo. Porque al decirle a los países que si nos exportan petróleo van a ser sancionados, eso limita. De hecho, en cuatro meses solo hemos recibido un barco que vino de Rusia”. “Y nosotros necesitamos, al menos, ocho barcos mensuales de petróleo”, agregó. “Después viene la otra orden ejecutiva, el 1° de mayo, que apuntó a generar presión a empresas, a personas, con posibles sanciones, si comerciaban con Cuba”, dijo.

Logros sociales

“El bloqueo ha sido eso, una intención de que Cuba no pueda vivir normalmente, con la intención de demostrar que el camino que escogimos es ineficiente”. Como ustedes saben, “Cuba ha logrado mucho y todavía mantiene muchos logros sociales importantes. Son conocidos los logros en salud, en educación. La gente que está migrando en estos tiempos, en su mayoría estudió, se hizo universitaria. Mucha gente talentosa, también tenemos un desarrollo científico importante y tratamientos novedosos. Cuando [la covid-19], hicimos nuestras propias vacunas”. “A pesar de todo este bloqueo, nosotros hemos demostrado que el sistema tiene muchas bondades porque pone al hombre en el centro”.

El turismo como fuente de ingresos

“Lo otro tiene que ver con las fuentes de ingresos. O sea, el turismo, que ha sido uno de nuestros ingresos”.

“En los años 90 se hicieron construcciones de hoteles en todo el Caribe, no fue un capricho, pasó después de la caída del campo socialista. Pero Cuba tiene muchas playas. Es conocida la abundancia de las mismas, aguas tibias, calientes, sin sargazo que afecta toda la región”. Sin embargo, “con estas medidas de Trump, todo esto empezó a mermar”.

El secuestro de Maduro

Consultada sobre el secuestro de Nicolas Maduro, expresó: “Creo que impactó a todo el mundo. El 3 de enero fue una fecha que marcó un antes y un después, porque en la región, ese bombardeo nocturno, el secuestro de un presidente es una violación del derecho internacional. El derecho internacional ya venía siendo afectado realmente”.

“Estados Unidos venía imponiendo cosas por la fuerza; se había ido a los organismos internacionales. Pero realmente esta brutalidad [y] estas agresiones fueron groseras. Además, la cercanía entre una y otra implican ya casi que un reto contra todo el orden que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Carta de Naciones Unidas”.

Preocupación por la acusación a Raúl Castro

Por último, existe preocupación por la “acusación, imputación, a Raúl Castro, General de Ejército, por el tema de las avionetas que se tumbaron hace 30 años. Es un pretexto totalmente ilegal porque esas avionetas hace 30 años violaron el espacio aéreo de Cuba y los espacios aéreos se respetan. Además, hay convenciones internacionales que dan derecho a preservarlo”. Recordó que era “un grupo terrorista, de la parte sur de la Florida, que ya había hecho 25 sobrevuelos registrados. Fue en la época de Clinton”.