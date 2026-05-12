El consultorio jurídico universitario de Paysandú se implantó en 1997. “Funcionaba con una docente designada por la Universidad de la República [Udelar] y con estudiantes y egresados que lo hacían en forma voluntaria”, dijo a la diaria la coordinadora del servicio, la doctora Silvia Cabrera.

Se atiende a población vulnerable. “Lo ideal sería que pudiéramos tener consultorios en otras zonas”, consideraron Cabrera y otra integrante del equipo, Evelyn Pollero. “En el año 2005 el consultorio se convirtió en curricular. Es decir, los estudiantes ya podían cursar esa materia como parte de la carrera”, explicaron. Desde entonces el consultorio “no se ha detenido”.

El Centro Universitario (Cenur) Litoral Norte de la Udelar comprende los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro.

Atención en equipo y “caminar los juzgados”

Las sedes de Paysandú y Salto donde se cumplen las tres funciones de la Udelar (docencia, investigación y extensión) cuentan con consultorio jurídico. Salto, además atiende Bella Unión.

“El equipo docente, -cuenta Pollero- lo integran la coordinadora Cabrera, la colega Lucía Sorondo y yo”.

Los estudiantes de quinto año con la práctica que hacen tienen el “primer contacto directo con lo que va a ser su profesión. Empiezan a caminar por los Juzgados, oficinas públicas y demás”, manifestó Pollero.

La docente explicó que al estudiante “se les asigna un caso y va a ser el referente, el que lo lleva adelante. Realiza los escritos y hace algo judicial, siempre con nuestra supervisión, que somos las que corregimos y las que firmamos porque tenemos la firma autorizada. Al momento de llegar a la audiencia asiste el estudiante con su docente; que es el llamado patrocinante”.

Todas las materias menos penal

“Por lo general los practicantes son estudiantes que han cursado en la sede Salto pero son de Paysandú o de Young. Este año tenemos una estudiante de Rivera”, cierra Pollero.

Cabrera agregó que “estamos habilitados para hacer todo tipo de materias, excepto la penal”.

Preguntada sobre cuáles son las materias consultadas, la coordinadora señaló que “son las de familia. Esta problemática atraviesa a todos. Entonces lo que más nos consultan es derecho de infancia, pensiones alimenticias, tenencias, regímenes de visitas”.

“También aparecen casos de desalojos y reclamos laborales de menor cuantía y ahí hacemos el patrocinio”.

“Si alguien necesita abrir una sucesión donde no haya bienes o si los bienes que reciben los herederos son de escaso valor, podemos intervenir”.

Violencia de género: más complejo”

Sobre violencia de género “se trabaja”, respondió Pollero aclarando que “a veces es un poco más complejo porque las situaciones de violencia requieren un trabajo interdisciplinario, coordinado con otras instituciones como el Mides [Ministerio de Desarrollo Social], Inau [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] y exigen más inmediatez”.

Es bueno mencionar que se hace todo el proceso. “La práctica que hacen los estudiantes, -dice Pollero-, incluye todo. Desde atender consultas simples o realizar algún tipo de procedimiento judicial o algún seguimiento administrativo”. El servicio es gratuito.

La coordinadora destacó que se dispone de “un servicio que atiende a la población vulnerable”. En cuanto a los requisitos, “se pide constancia de ingresos económicos o historia laboral, si es que están desempleados. En caso de que no tenga nada se le hace una declaración jurada de ingresos de su núcleo familiar. Ahí se evalúa la situación económica de la persona y se la acepta o no”. Subraya que el servicio no “busca ser una competencia con los colegas particulares”.

En el pasado la atención se interrumpía durante las vacaciones y eso complicaba el seguimiento de los casos. “Desde el año pasado el consultorio solo se detiene durante la feria judicial”.

Servicio “altamente demandado”

Cabrera suscribe que el servicio es “altamente demandado, aunque con picos. La gente conoce el consultorio porque hace muchos años que estamos y por la labor de los medios”.

“Si bien no hay un cupo, la cantidad de casos atendidos depende de si son meras consultas o no y la cantidad de estudiantes que tengamos en la práctica”.

Cabrera reivindica que “hay una parte de extensión, de servicio a la comunidad y otra educativa. Porque la Udelar no es solo una casa de estudios que prepara profesionales, sino que es un lugar que genera conocimiento para la sociedad. El vínculo de la Udelar con la sociedad no se debe perder”.

La coordinadora mencionó que “el consultorio tiene su radio de acción en la capital departamental”.

“Si, estamos limitados” responde. “Si bien son consultorios que abarcan la región norte del país, estamos limitados, no podemos concurrir a veces a localidades del interior del departamento. No obstante lo cual, recibimos consultas de zonas rurales, de los pueblos del interior”, reafirmó.

Por otra parte, “generalmente los asuntos que nos traen son tramitados en Paysandú porque la competencia de los juzgados abarca lo que ellos consultan. Entonces, la gente no tiene ningún inconveniente en venir a Paysandú”.

Al preguntarles si aspiran a ampliar el alcance del consultorio, la coordinadora respondió que “aspiramos a más. Lo ideal sería que pudiéramos tener consultorios en otras zonas. La Udelar aspira que se puedan instalar consultorios departamentales”.

A título de ejemplo comentaron que en la ciudad de Artigas, “tan apartada de todo, están clamando por un consultorio”, concluyó.

Consultorio Jurídico de la Udelar

Coordinadora: Silvia Cabrera Atención: miércoles desde las 9.00, por orden de llegada Salones 29 y 30, PB Complejo Educativo (Exterminal de ómnibus) Artigas y Zorrilla Ciudad de Paysandú.