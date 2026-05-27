la diaria presentó su edición local en Paysandú reafirmando su apuesta al periodismo territorial

El encuentro fue en el espacio cultural Gobbi de Paysandú, donde autoridades de la diaria anunciaron oficialmente el lanzamiento de la edición local del medio en el departamento.

La directora de la diaria, Cecilia Álvarez, y el presidente de la cooperativa, Luis Rómboli, destacaron la importancia de fortalecer el periodismo territorial, la independencia del medio sostenida por las suscripciones y el vínculo con la comunidad.

la diaria presentó este martes su nueva edición local en Paysandú, en una actividad que reunió a periodistas, referentes sociales, de la educación, de la política y público interesado en el proyecto periodístico.

Durante la presentación, Álvarez subrayó que la llegada al departamento forma parte de una estrategia de crecimiento nacional basada en la cercanía con las comunidades.

“Estamos muy contentos, porque llegar a Paysandú es parte de un crecimiento que siempre fuimos buscando y que para nosotros es muy importante”, expresó Álvarez al inicio de la actividad. La directora sostuvo que en un contexto donde el periodismo enfrenta desafíos económicos y de credibilidad, las ediciones locales son una herramienta clave para fortalecer el vínculo con la población. “Nosotros tenemos como objetivo ser un medio de referencia nacional y siempre supimos que no lo podíamos hacer desde Montevideo”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la propuesta para Paysandú no se limita a una corresponsalía, sino a un equipo periodístico enfocado específicamente en los intereses del departamento. “El foco principal de la edición local de la diaria Paysandú va a ser la población de Paysandú, sus intereses, preocupaciones, motivaciones y debates”, señaló.

La edición estará integrada por el periodista editor Mauro Goldman, el periodista Darío Rodríguez y el fotógrafo Santiago Fleitas.

Además, la diaria alcanzó un acuerdo con el medio local 20once con el objetivo de “potenciar la mirada de la diaria y también la fortaleza con la que se puede desarrollar el periodismo local en Paysandú”, indicó Álvarez.

Foto: Santiago Fleitas

Paysandú: objetivo estratégico

La directora también destacó que Paysandú era uno de los objetivos estratégicos del medio debido a su relevancia demográfica, económica y política, además de su condición de departamento fronterizo y su fuerte desarrollo educativo, universitario y cooperativo.

Álvarez remarcó que entre el 87% y el 90% del presupuesto de la diaria proviene de las suscripciones, un modelo que, afirmó, garantiza la independencia editorial. “Eso es lo que nos asegura la independencia de cualquier interés político partidario y de cualquier interés económico”, sostuvo.

Por su parte, Luis Rómboli, presidente de la cooperativa y secretario de redacción, realizó un repaso de la historia del medio, que este año celebra dos décadas de existencia. Recordó que la diaria nació en 2006 como un periódico en papel y que, con el paso de los años, fue ampliando sus formatos y productos periodísticos.

“Fuimos expandiéndonos y adaptándonos a los cambios en la forma de consumir periodismo”, explicó. Entre los proyectos mencionó la edición web, la de Fin de Semana, la revista Lento, el periódico infantil Gigantes, la edición uruguaya de Le Monde diplomatique y la reciente incursión en radio.

Las claves de la permanencia

Rómboli atribuyó la permanencia y crecimiento del medio a dos pilares fundamentales: el formato cooperativo y la comunidad de suscriptores. “Creo que si no hubiéramos tenido ese formato empresarial, no hubiéramos logrado llegar hasta acá”, afirmó.

Asimismo, destacó el vínculo permanente con los lectores: “No somos independientes de los suscriptores, porque todos los días intercambiamos, nos critican, nos aportan y discutimos. Esa comunidad viva es la que nos ha permitido llegar hasta acá”.

Foto: Santiago Fleitas

Pilar fundamental: edición digital

La nueva edición local tendrá un perfil principalmente digital, aunque estará integrada al resto de los productos periodísticos de la diaria. La apuesta busca consolidar una cobertura cercana a la realidad sanducera y fortalecer la presencia del medio en el interior del país.