Desde el 11 de junio al 19 de julio, en Canadá, Estados Unidos y México se jugará una nueva Copa Mundial de la FIFA 2026. Este torneo será el primero en incluir 48 equipos, que jugarán un total de 104 partidos.

En la primera fase, Uruguay jugará el lunes 15 de junio a las 19.00 contra Arabia Saudita, el domingo 21 de junio a las 19.00 contra Cabo Verde y el viernes 26 de junio a las 21.00 contra España.

la diaria Radio

La radio hará una cobertura especial del Mundial, con transmisiones de los partidos junto al equipo de Por decir algo (PDA) y el equipo de la diaria Deporte.

Los partidos de Uruguay serán relatados por Martín Rodríguez, con la previa de Sofía Romano. La transmisión se hará desde el bar Enriqueta, que estará abierto a la comunidad de la diaria y al público que quiera sumarse. La cobertura involucrará a todo el equipo mundialista de PDA, con Santiago Díaz y Diego Franco, entre otros.

El editor de Deporte de la diaria, Fermín Méndez, acompañará los relatos y las previas desde los estadios mundialistas en Estados Unidos y México. La transmisión se emitirá por la 97.9 FM en el área metropolitana, 102.5 FM de Maldonado y 90.9 FM de Colonia. También por nuestro canal de Youtube.

Los fines de semana habrá programas especiales de la diaria Radio que incluirán el relato de algunos de los partidos más importantes de la Copa del Mundo. A lo largo de la semana tendremos columnas mundialistas en La segunda mañana, de Sofía Romano.

la diaria Deporte

Siguiendo a la selección uruguaya, desde la sede donde se concentrará para el Mundial en Playa del Carmen y en cada uno de los partidos, estará Fermín Méndez, editor de Deporte de la diaria. También desde las páginas del diario y en nuestra web haremos una cobertura especial con presencia en el terreno.

Blog en vivo

En cada partido de Uruguay se hará una cobertura minuto a minuto del partido, con fotos y comentarios en tiempo real.

Newsletter diaria

Desde el domingo 7 de junio se comenzará a enviar una newsletter diaria específica sobre el Mundial, que obviamente será opcional para quienes estén interesados en recibirla (registrate acá). Las 8.600 personas que tienen activada la newsletter de la diaria Deporte la tendrán automáticamente activada.

Suplementos mundialistas

Luego de cada instancia importante de Uruguay se publicará un suplemento especial en la edición impresa de la diaria.

Queremos que nuestra comunidad futbolera pueda vivir el Mundial con el estilo de la diaria, en los múltiples formatos con los que hoy nos informamos. Todo esto es posible gracias al apoyo de ustedes.