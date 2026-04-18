Con micrófonos encendidos y guiones en mano, más de 30 niños y niñas participaron del taller de radio y streaming para cubrir el Gigantes Festival. El primer desafío fue formar grupos y pensar de manera colectiva cómo sería la presentación del programa, además de redactar preguntas para salir al parque a hacer entrevistas. Se trató de una instancia de aprendizaje en la práctica: no solo se brindaron herramientas para hacer radio, sino que todo fue grabado y el programa realizado por los niños y niñas será publicado en el canal de Youtube de Gigantes.

Los niños y niñas se apropiaron de los distintos roles que implica la producción radial, guiados por Mateo Magnone y todo un equipo técnico. Mientras algunos se concentraban en la escritura y la conducción, otros se preparaban para recorrer el parque y entrevistar a distintos públicos, entre ellos profesionales a cargo de algunas de las actividades de la jornada o a otros niños que estaban conociendo y participando de las distintas propuestas. Una vez que los movileros salían en busca de sus entrevistados, los presentadores se ubicaban en el escritorio con los guiones redactados por ellos mismos, con micrófonos y cámaras encendidas, listos para contar de qué trataría el programa.

Valentino fue uno de los presentadores y tomó su rol con entusiasmo y dedicación. En diálogo con la diaria contó que ya había tenido experiencias similares en la escuela, aunque no tan completas como esta, y que le genera mucha expectativa ver la emisión cuando esté disponible en Youtube. Explicó que primero hizo un “boceto de guion”, pero que al momento de grabar lo utilizó principalmente como una guía, lo que le permitió improvisar y soltarse frente al micrófono.

En el estudio, montado especialmente para la actividad, también se realizaron entrevistas. El espacio conocido como Zoom, delimitado por paredes de vidrio, permitía que las familias observaran desde afuera el desarrollo del taller, siguiendo de cerca las intervenciones de los niños y niñas frente al micrófono. Uno de los invitados fue Jorge Repetto, director del parque Villa Dolores, quien respondió preguntas sobre la historia del predio, su transformación de zoológico a parque y el proceso hasta convertirse en un espacio público y abierto, entre otras curiosidades.

A lo largo de la jornada, la propuesta fue habilitando distintas formas de participación. Algunos se mostraban más seguros frente al micrófono, improvisando preguntas y comentarios, mientras que otros encontraban su lugar en la escritura, la organización o el trabajo en equipo. En ese proceso, pensar qué preguntar, cómo decirlo y a quién dirigirse permitió que los niños y niñas no solo se acercaran al lenguaje radial, sino también a la experiencia de tomar la palabra en un espacio público e interactuar con otros desde ese lugar. Mientras a algunos les resultaba sencillo hablar frente a los micrófonos y las cámaras, otros asumieron el desafío de tener que alzar su voz frente a lo que luego será un público desconocido.

Martín Otheguy, director de Gigantes, valoró positivamente la experiencia y destacó la amplia participación, subrayando que se trata de la primera vez que se realiza una actividad de este tipo.

Más allá del resultado final, el taller evidenció cómo el juego puede convertirse en una herramienta para la expresión y la construcción colectiva. Entre guiones, entrevistas e improvisaciones, los participantes no solo aprendieron sobre radio, sino que la hicieron, produciendo un contenido propio que trasciende el momento vivido en el parque.