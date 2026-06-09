Alcalde de Porvenir destacó la llegada de la fibra óptica y repasó las prioridades del municipio

Nilson Ayende, el 3 de junio, durante la inauguración de la fibra óptica en el municipio Porvenir, en Paysandú.

Nilson Ayende aseguró que el nuevo servicio marcará un antes y un después para vecinos, estudiantes y trabajadores que dependen de la conectividad.

El alcalde, uno de los nueve que tiene el departamento, recordó que la zona históricamente ha enfrentado dificultades de conexión a internet. “Siempre teníamos problemas de conectividad y ahora esto va a cambiar todo, abre puertas”, sentenció.

“Es un gran adelanto y un gran avance para todos los pobladores de Porvenir”, comentó en diálogo con la diaria el alcalde de la vecina localidad de Porvenir, distante a 15 kilómetros de la ciudad capital. La mejora beneficiará especialmente a los alumnos del liceo, la escuela y el CAIF, y a quienes estudian o trabajan de forma remota.

Consultado sobre el trabajo del Concejo Municipal, Ayende enfatizó que las sesiones se realizan cada 15 días, como marca la ley, y destacó el buen funcionamiento del equipo. “Estamos trabajando muy bien y estoy muy contento con el concejo”, indicó.

Entre las principales prioridades de la administración mencionó el denominado “abecé de los municipios”: alumbrado, caminería y mantenimiento de infraestructura, áreas en las que se viene trabajando en coordinación con Vialidad y Obras de la intendencia sanducera.

En materia de equipamiento, un hecho para nada menor teniendo en cuenta la extensión del municipio, ha incorporado nueva maquinaria para fortalecer los servicios. “Con el POA (planes operativos anuales) hemos comprado una excavadora. Ahora también adquirimos un cilindro y tenemos previsto comprar un camión”, detalló. Además, recordó que ya se incorporaron una moto y una combinada.

Ayende señaló que el objetivo es continuar mejorando gradualmente el parque de maquinaria para atender las necesidades de una extensa red vial.

Más de 10.000 personas bajo la órbita municipal

Respecto a la plantilla de personal, informó que actualmente trabajan unas 15 personas en servicios, a las que recientemente se sumaron cinco funcionarios más. No obstante, consideró que el municipio requiere mayores recursos humanos debido a la magnitud del territorio que administra.

“Manejamos 980 kilómetros de caminería y brindamos servicio a unas 10.000 personas”, explicó. Aunque en la localidad de Porvenir residen unas 2.600 personas, distribuidas en más de 400 familias, el municipio comprende además otras zonas como Esperanza, Estación Porvenir, Colonia 19, Paso Guerrero, La Tentación, Cangüé, Costa de Sacra y distintas áreas de chacras. Según Ayende, la mayor concentración de habitantes se encuentra precisamente en las zonas chacreras y en Esperanza.

En cuanto a la actividad económica, señaló que muchos vecinos se dedican a la horticultura, la fabricación de ladrillos y la producción agropecuaria. Sin embargo, destacó que una parte importante de la población utiliza la zona como residencia mientras trabaja en Paysandú. “Hay mucha gente que duerme en las zonas de chacra y trabaja en la ciudad”, comentó.

En el plano social y cultural, el municipio impulsa diversas iniciativas. Entre ellas, Ayende adelantó la puesta en marcha de un programa de talentos que podría denominarse Buscando la Voz del Interior, con difusión a través de plataformas de streaming. Asimismo, se estudia implementar un proyecto similar al que funciona en Quebracho bajo la modalidad Un Niño, Un Instrumento, orientado a la formación musical de niños y jóvenes.

En materia deportiva, continúan las actividades vinculadas al fútbol y otras propuestas comunitarias. Respecto a la posibilidad de construir una piscina municipal, Ayende aclaró que, si bien es una idea que no se descarta y sobre la cual el intendente ha manifestado interés en distintas oportunidades, actualmente las prioridades están enfocadas en la adquisición de maquinaria y el fortalecimiento del personal municipal. “Por el momento, la piscina no es una prioridad”, afirmó sin ambages.