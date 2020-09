“Lamentablemente tenemos que empezar a usar palabras que pueden ser un poco fuertes y chocantes pero que son reales: hay una actitud de irresponsabilidad” por parte del gobierno, sostuvo el presidente de la Asociación de Servicios para Fiestas y Eventos, Hugo Nolberque, durante una entrevista en Radio Monte Carlo. El presidente del gremio cuestionó las declaraciones realizadas el miércoles por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que en una conferencia de prensa recordó la prohibición de realizar fiestas con más de 60 personas. “No hemos tenido ninguna solución para lo que nosotros estamos viviendo”, afirmó Nolberque.

El dirigente criticó que “después de seis meses” el gobierno no haya “accionado de ninguna manera” para reactivar “un sector que tiene infinidad de trabajadores, porque estamos hablando de más de 50.000, de un montón de gente que atrás tiene a su familia”. “No nos queremos comparar con nadie, no queremos decir que somos el peor sector, pero en este sector tenemos un montón de gente que ya cayó, porque ya cerraron más de 100 salones de fiestas”, sostuvo Nolberque, que pidió a las autoridades “una oportunidad” para “demostrar una visión nueva que no tienen hasta ahora”.

Nolberque aseguró que el gremio tiene “una visión absolutamente contraria” a la del ministro Salinas, y criticó varias de las ideas que transmitió el jerarca en la conferencia de ayer. “Frases dichas por Salinas anoche tenemos un montón: 'las fiestas tienen una duración totalmente indeterminada en cantidad de horas'. Yo me pregunto a qué fiestas fue Salinas con cantidad indeterminada de horas”, ironizó. “Lugar cerrado y baile sí hay en una fiesta, pero ¿bebidas compartidas en una fiesta? ¿Dónde vio Salinas que no hubiera vasos para cada uno? En un salón de fiestas a nadie le gusta tomar del vaso del otro”, continuó.

“Hay infinidad de cosas que Salinas habló ayer que están muy lejos de la realidad de lo que tiene que ver con fiestas protocolizadas. Está bien, dice Salinas que no podemos hacer fiestas de 200 personas, bárbaro, arranquemos con 100, 120. No hablemos de 200, pero vamos a dar el primer paso”, opinó Nolberque.