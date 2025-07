La Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay (CIPU) informó en una publicación en sus redes sociales que el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, Luis Puig, convocó a las cámaras empresariales a una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para este martes. Por su parte, los empresarios fueron representados por una abogada.

A la instancia también fue convocado el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma). La reunión era para dialogar sobre el cumplimiento de la normativa laboral, pero no se llevó a cabo porque los empresarios desde hace semanas resolvieron no dialogar con la dirigencia del Suntma. El sindicato se declaró en conflicto porque entiende que los trabajadores del mar están “sometidos a un régimen de explotación con jornada ilimitada”, “muchas veces” superando “las 40 horas de trabajo ininterrumpido, y, aun así, se “impone la tarea de suplantar (guardias de arrastre) al patrón (capitán) del barco, por la falta de un tripulante calificado que lo reemplace, mientras descansa”.

En el texto difundido este miércoles por la CIPU se hace mención a que “tal como ya se ha hecho en el mismo ministerio en instancias anteriores, el diálogo posible es a través del ministerio, incluso con la participación del PIT-CNT, hasta que no se libere la flota para trabajar en cumplimiento del convenio y la normativa vigente, las empresas han manifestado [...] que no están dispuestas a compartir ningún espacio de diálogo con la actual dirigencia” del Suntma.

La CIPU sostiene que “no existe ninguna garantía de que el Suntma vaya a cumplir con cualquier cosa que se vaya a acordar, en la medida que están incumpliendo el convenio vigente”, y que las cámaras “respetan los derechos de los trabajadores, respetan la existencia de un sindicato y respetan los convenios firmados”.

“No fue la actitud de las cámaras la que frustró esa instancia. Lo que frustró y seguirá frustrando cualquier intento de diálogo sobre las condiciones de trabajo y el cumplimiento de la normativa laboral es el incumplimiento del sindicato del convenio vigente. Ya lo hemos dicho muchas veces y en todos los ámbitos: con los barcos trabajando podemos dialogar cualquier tema”, agrega la CIPU en el comunicado.

La gremial empresarial insiste en que la actual dirigencia del Suntma “incumple lo que firma, deja sin trabajar a miles de trabajadores del sector, reniega de normativas nacionales e internacionales sobre su labor, atenta contra la libertad y el derecho a trabajar. En palabras de un dirigente del Suntma a un medio de prensa radial, son ellos quienes están decidiendo hoy ‘quién come y quién no come’. Esas son las prácticas que verdaderamente configuran una práctica antisindical”.

Acerca de la reunión que no prosperó, un acta a la que accedió la diaria, explica que “al constatar la presencia de representantes del sindicato en la reunión, la abogada que representa a las cámaras”, Daniela Pagani, “quien concurre como representante de los cámaras, se niega a ingresar a la reunión manifestando que si estaba presente el sindicato, no ingresaría”.

“Llama la atención que estando presente la representación empresarial, opte por retirarse antes de dialogar, recordando que la negativa a las negociaciones o al diálogo social en general configuran una práctica antisindical”, expresa un fragmento del acta, que tiene las firmas de Puig y del representante del Suntma, Alexis Pintos.

Al respecto, la CIPU apunta: “[Que] el Suntma haya firmado esta acta no nos sorprende en nada. Que el Inspector general del Trabajo también la haya firmado es un hecho muy grave, ya que se contradice con las conversaciones que hemos mantenido con el propio ministro, Juan Castillo, con la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, y con la representante del PIT-CNT que asignaron para intentar solucionar este conflicto”.

Acerca del conflicto, el presidente de la CIPU, Juan Riva-Zucchelli, dijo a la diaria que “no se entiende la convocatoria a la reunión por parte de la Inspección General del Trabajo y del inspector, Luis Puig, considerando que el jerarca tenía y tiene conocimiento de la actual situación en el sector”. Reconoció que correspondía aceptar y presentarse a la convocatoria, pero que “hemos decidido no hablar con el sindicato porque entendemos que en este conflicto ha tomado una actitud irresponsable”.

“Las cámaras no estamos en condiciones de dialogar con alguien que tiene detenida toda la industria, no sólo los barcos y las plantas de procesamiento. Es que hay miles de personas que están sin trabajo y nos llaman para ver cómo son las condiciones de trabajo y el descanso. Eso no pareció sensato”, dijo Riva-Zucchelli.

El empresario hizo hincapié en que el lunes pasado mantuvo una reunión con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien no le dijo nada acerca de la convocatoria que luego hizo la IGTSS. En dicha reunión se habló del sector, del conflicto y de las dificultades para encontrar soluciones.

“El conflicto está bastante trancado porque el sindicato exige y plantea como única opción que se suba un tripulante más a las embarcaciones, cosa que para nosotros es imposible. Ese tripulante al principio era un marinero más, después era un estudiante de UTU o alguien que supiera de barcos, y no estamos en condiciones, ya todos sabemos que la situación del sector estaba muy complicada mucho antes de este conflicto. Uno más no se puede. Realmente no es viable”, concluyó Riva-Zucchelli.

PIT-CNT se solidariza con los trabajadores

Por su parte, el PIT-CNT emitió este miércoles un comunicado en el que expresa su solidaridad con los trabajadores y destaca que “es importante que la opinión pública conozca que en el marco de la búsqueda de soluciones se ofreció a las cámaras empresariales la posibilidad de incluir como tripulante para cubrir las guardias a un pasante proveniente de UTU, lo que permitiría garantizar las condiciones mínimas de seguridad y cuidado sin generar costos adicionales para las empresas”.

Agrega que “se propuso la instalación de una mesa de negociación con un plazo de 30 días para abordar las diferencias y encontrar caminos de entendimiento. Sin embargo, las cámaras empresariales rechazaron de forma categórica ambas alternativas, demostrando una vez más su falta de voluntad de diálogo y su desprecio por los derechos de los trabajadores”.

“Hoy el conflicto en el sector pesquero es responsabilidad directa de las cámaras empresariales”, expresa el PIT-CNT, y acota que estas “prefieren llevar a la industria a un escenario de parálisis e incertidumbre antes que sentarse a negociar en condiciones justas y razonables”.

Con referencia a la reunión convocada por la IGTSS, el comunicado de la central sindical expresó que la instancia fue “para abordar temas de seguridad y salud laboral. Sin embargo, al llegar al lugar y constatar la presencia” de delegados del Suntma, “la abogada representante de las empresas se negó a participar en la reunión, evidenciando nuevamente la actitud obstructiva y antisindical del sector empresarial”.

En tanto, el Suntma tuvo una asamblea general este miércoles al mediodía. la diaria intentó comunicarse con dirigentes de la organización sindical, pero no fue posible.