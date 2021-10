No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados recibió el miércoles al canciller Francisco Bustillo, en una sesión que tuvo como eje central las negociaciones de Uruguay con China por el Tratado de Libre Comercio (TLC). La sesión fue declarada de carácter reservado –por unanimidad– y no se publicará versión taquigráfica. El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, presidente de la comisión, explicó a la diaria que se dispuso así a pedido del ministro, porque “este tipo de conversaciones entre dos países que inician el camino hacia la eventual firma de un TLC tienen ribetes reservados, con el propósito de no estorbar la concreción del resultado final”.

Sobre los avances en las conversaciones por el TLC, el diputado dijo que Bustillo informó que se conformaron los representantes, tanto del gobierno de Uruguay como de China, para avanzar en el estudio de factibilidad, y por parte de nuestro país “ya se comenzó a requerir insumos”. “Tiene como meta fijada el término de este año, a efectos de poder elaborar para ese entonces las conclusiones del estudio, que determinarán, en virtud de su resultado, si es viable avanzar o comenzar las negociaciones propiamente dichas da cara a la firma de un TLC”, indicó. Subrayó que esta etapa preliminar, “a diferencia de otras instancias que pueden haber existido en el pasado, es de carácter conjunto” entre ambos países.

Bustillo también informó a la comisión que el lunes visitará Uruguay el canciller de Brasil, Carlos França, y mantendrán una conversación “en la que seguramente van a ser parte los aspectos que se han conocido públicamente en cuanto a las conversaciones entre Argentina y Brasil sobre la eventualidad de proponer al Mercosur reducir el Arancel Externo Común” (AEC). El diputado se refiere a que el viernes trascendió que hubo un encuentro entre los cancilleres de Argentina y Brasil, Santiago Cafiero y França, respectivamente, en el que se anunció el acuerdo entre ambos socios del bloque para reducir 10% el AEC.

En tanto, el diputado del Partido de la Gente Daniel Peña, también integrante de la comisión, señaló a la diaria que hay una diferencia entre el actual gobierno y el anterior del Frente Amplio en relación a la decisión 32/00, resuelta por el Consejo del Mercosur en el año 2000. Sostuvo que el gobierno actual entiende que el país tiene “total libertad y autonomía de funcionamiento para hacer todo tipo de convenios y avanzar”. Agregó que esa “diferencia de visión” fue parte de los temas que se hablaron el miércoles con Bustillo.

En cuanto a las conversaciones entre Argentina y Brasil por la rebaja del AEC, Peña dijo que en la comisión el canciller informó que ya el principio de acuerdo tiene “más de 1.000 excepciones”, por lo tanto, “en todo lo que termine pasando con Brasil, Argentina y el Mercosur son más las excepciones que lo que se termine firmando”. “Entonces, los titulares son unos y la realidad es otra”, subrayó Peña.

“Es difícil que las nubes pasen y el azul quede”

Por otro lado, el diputado del Frente Amplio Daniel Caggiani, integrante de la comisión, dijo a la diaria que la oposición le hizo “más de 70 preguntas” a Bustillo, pero no todas fueron contestadas. Sostuvo que el canciller se refirió al establecimiento de los grupos que comenzarán a hacer el estudio de factibilidad, pero los miembros del FA se quedaron “con un gusto amargo”, porque “no hay muchos avances significativos” en ese aspecto.

Agregó que la oposición hizo énfasis en que la coyuntura regional actual no es igual para negociar un acuerdo con China de manera bilateral a como era hace unos meses, a raíz de la reunión de los cancilleres de Argentina y Brasil en la que acordaron la baja del AEC y también “tener una agenda comercial externa común”. Sostuvo que “en términos más concretos significaría la dificultad para Uruguay de avanzar en una lógica de flexibilización, que se planteó en abril y todavía no se ha conseguido”.

“Para Uruguay no son buenas novedades, porque la estrategia del país se basaba en recostarse en la posición brasileña para lograr una negociación común, tanto del AEC como de la flexibilización del bloque regional, y terminó sucediendo algo que era posible que suceda y que se le advirtió que iba a suceder, pero que Uruguay lamentablemente no tomó nota: Brasil y Argentina se terminaron poniendo de acuerdo de manera bilateral”, agregó Caggiani. Por último, señaló que “en términos generales” la situación “es peor” que antes, dado que “hay mayores nubarrones en el horizonte desde el punto de vista internacional”. “Todavía no se terminó de resolver el tema, pero es difícil que las nubes pasen y el azul quede”, finalizó.