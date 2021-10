La Corte Electoral dispuso el miércoles que se inicie el escrutinio definitivo de las elecciones en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, luego de un primer conteo que dio la victoria al lema Gremios por la Caja, ya que obtuvo dos de los cuatro cargos de los activos y además presidirá el directorio. El inicio del nuevo conteo se resolvió este miércoles, tras descartar el recurso de algunas listas perdedoras por “un cambio de criterio” en la Corte Electoral, en referencia a que no se anularán los sobres que incluyan un voto por una lista para el directorio y por otra lista para la Comisión Asesora y de Contralor.

El día de la elección, que fue el miércoles 20 de octubre, los lemas Gremios por la Caja, Todos por la Caja y El Orden Profesional –los tres que se presentaron a la elección entre los activos– más la Agrupación Universitaria del Uruguay y la Unión Profesional Universitaria enviaron una nota a la Corte Electoral quejándose de que la Comisión Organizadora y Escrutadora de las elecciones les había informado “que no está permitido el voto cruzado entre lemas”, basada en el instructivo que había divulgado la propia Corte Electoral. “Ante el volumen de listas” y “la gran variabilidad de combinaciones”, los lemas pidieron que “se utilice el criterio manejado en forma histórica de permitir el voto cruzado entre lemas, pues son de distinto orden: Directorio y Comisión Asesora”.

El lunes la Corte Electoral emitió una resolución en la que hizo lugar a la petición. No obstante, el martes el lema El Orden Profesional y el sublema Cambio Total, que abarca a todas las listas que adhirieron al lema Todos por la Caja, enviaron una carta dirigida al organismo electoral en la que pidieron “con carácter grave y urgente la suspensión provisoria del escrutinio definitivo”, que estaba previsto que comenzara en la mañana de este miércoles. La motivación de esta petición fue la decisión de la Corte “de un cambio de criterio” que fue “operado con posterioridad” a la elección “y al propio escrutinio primario”, y se señaló que el instructivo prohibía “de modo expreso” el voto cruzado.

El miércoles la Corte Electoral emitió una resolución en la que expresó que “ni el reglamento de la elección ni el instructivo prohíben” el voto cruzado y, por tanto, “carece de asidero la afirmación de los solicitantes”. Así que al mediodía se inició el conteo definitivo.

En diálogo con la diaria, el ministro de la Corte Electoral Juan Máspoli dijo que el día de las elecciones “hubo alguna confusión” en cuanto a “si se podía votar lemas distintos en una y otra”, o sea, para el directorio y para la Comisión Asesora y de Contralor, “lo que se puede, porque no existe prohibición ni en el reglamento ni en el instructivo”. “Ese día los distintos lemas presentaron una nota pidiendo que esos votos, de haberlos, no se anularan, cosa que en el escrutinio definitivo no se iban a anular porque no corresponde anularlos, son votos válidos”.

Máspoli señaló que “el criterio es el de siempre” y recordó que en la elección anterior, que fue en 2017, “esos votos fueron válidos y hoy son válidos también”. Con respecto al punto de duda del instructivo, que indicaba que “si aparecen hojas de diferente lema” se anulaba el voto, aclaró que refería a si aparecían hojas de diferente lema para la misma elección, es decir, para directorio o para la Comisión Asesora y de Contralor, no así para órganos distintos.

En diálogo con la diaria, Ariel Nicoliello, de la lista 54 de Gremios por la Caja y electo presidente según el escrutinio primario, mencionó que los lemas que pidieron la suspensión del conteo por la validación de los votos cruzados fueron algunos de los que luego solicitaron que esos votos se validen: “Creo que, mirando los números del escrutinio primario, se dieron cuenta de que la anulación perjudicaba principalmente a nuestro lema y los beneficiaba a ellos, entonces hacen un cambio de opinión sobre la marcha y sostienen ahora que no se pueden validar los votos anulados”.

“Ante el despliegue tan importante de lemas, sublemas y listas no quedaba claro a quién beneficiaba o perjudicaba el cruzamiento, lo que era previsible es que todos se iban a encontrar con situaciones que anulaban sus votos, sin saber cómo impactaría. Esa es la razón por la que se firma la petición [el día de la elección]. El cambio de opinión viene después de que están las cartas vistas, después de que está el escrutinio primario. Ya con cartas vistas algunos empiezan a cambiar de criterios y se dan cuenta de que en realidad la anulación podría convenirles”, opinó.

Nicoliello consideró que su lema podría “ampliar” su ventaja y “probablemente” tenga mayor representación en la integración de la Comisión Asesora y de Contralor, pero no cree que el conteo –en el que también se sabrá a quiénes eligieron los que votaron observado– les dé la posibilidad de tener un cargo más en el directorio.

Consultado acerca de si este conflicto podría generarle algún tipo de problema en la gobernanza una vez que inicie su mandato, Nicoliello respondió que “es prematuro establecer conjeturas sobre eso” pero que espera que no, “porque lo que necesita la Caja en este momento es tener un directorio que trabaje unido y con responsabilidad hacia adelante”. “Desde luego que tenemos un directorio fragmentado, eso es lógico, y cuanto más fragmentado está el directorio, más difíciles son los acuerdos. Pero no tenemos mucho tiempo para negociar esos acuerdos. Espero que todos asuman la responsabilidad que les corresponde en relación al colectivo”.

En tanto, Blauco Rodríguez, de la lista 35 de Todos por la Caja, dijo que los abogados “de ambas agrupaciones” solicitantes de la suspensión del escrutinio analizarán qué acciones llevar adelante. Según dijo, la decisión de la Corte Electoral los tiene “desconcertados”, porque “cambió sus propias reglas de juego”.

“El resumen objetivo acá es que la Corte Electoral hizo el escrutinio primario siguiendo un criterio que figura en el instructivo de estas elecciones, y ahora va a hacer el escrutinio definitivo con diferente criterio”, criticó. Rodríguez aseguró que de esta forma “no se está respetando la voluntad del votante”, porque incluso “hay mucha gente que votó solamente a comisión directiva sin votar a comisión asesora porque pensaba que se anulaba el voto”.