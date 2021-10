El gobierno resolvió intervenir la mutualista Casa de Galicia, informó el diario El Observador y confirmó la diaria con fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP). La información había sido adelantada por el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, quien dijo que el gobierno buscó “asegurar” la continuidad de la mutualista, salvaguardar “la atención de sus socios” y contemplar “la situación de sus funcionarios”.

En su audición de este martes en Radio Oriental, el líder del partido al que pertenece el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, manifestó que Casa de Galicia “ha presentado ciertos problemas”, ya que tuvo una “conducción no tan acertada” que la llevó a “un endeudamiento mayor” en comparación con otras instituciones, por lo que se generó una situación “de la cual las autoridades económicas y sanitarias no pueden quedar omisas, no pueden mirar para el costado”.

“Lo que está en juego aquí es el dinero de todos los uruguayos”, dijo y agregó que “la segura intervención que en estos días se va a determinar de la institución” es para garantizar la continuidad de la mutualista con sus socios y funcionarios. Mientras tanto, en diálogo con Subrayado, dijo que se optó por “la intervención para hacer un gerenciamiento, una administración que dé las garantías para poder continuar recibiendo apoyo financiero necesario para que la institución pueda recuperarse de su situación complicada”.

El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, dijo a la diaria que a la noche de este lunes el sindicato no tenía “ninguna comunicación al respecto”. “Se ve que para el ministro los trabajadores no existen”, opinó. Más allá de la falta de comunicación, el representante de los trabajadores no médicos de la salud dijo que es “sumamente grave” la situación porque horas antes de que Manini Ríos hiciera el anuncio se había reunido la Comisión de Salud Pública del Senado, que es integrada por el líder de CA, pero afirmó que en ese ámbito no hubo ninguna comunicación del senador. La comisión recibió este martes a Bermúdez, a dos dirigentes de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia y al presidente de la mutualista, Alberto Iglesias.

Como segundo aspecto negativo destacado por Bermúdez, este miércoles “se reúne la Junasa (Junta Nacional de Salud)” y, según dijo, en esta reunión se conocerían “los informes de los veedores” que analizaron la situación de la mutualista en cuestión y de la Asociación Española y el Casmu, estudios encargados por el MSP y que fueron declarados confidenciales. “Nunca pensamos en el tema de la intervención. Aquí lo que se tenía que haber puesto arriba de la mesa eran los informes”, dijo y agregó que, al tomar esta resolución antes de dar a conocer los informes, “el gobierno viola la institucionalidad del Sistema Nacional Integrado de Salud”.

A su vez, dijo que “llama la atención que un senador de la República haya salido a anunciar primero que nadie la intervención de Casa de Galicia”. “La pregunta es: ¿Manini Ríos es el vocero del gobierno? ¿De aquí en más las noticias las va a dar Manini Ríos?”, cuestionó.

“Lo que se está configurando, además de la intervención de Casa de Galicia, es un golpe de Estado contra la Junasa”, afirmó y agregó: “Hoy la Junasa deja de existir, se murió, se la llevó por delante el autoritarismo del MSP y de quienes están acompañándolo, con todas las botas, con las botas bien puestas”. Según dijo, el presidente de la Junasa [Alberto Yagoda], debería renunciar “porque está dibujado”.

Mientras tanto, Bermúdez dijo que la FUS se reunirá en las próximas horas, al igual que el gremio de la mutualista, para analizar la situación. En este sentido, recordó que este jueves hay un paro de la FUS.

La decisión del Ejecutivo, que aún no fue informada por los canales oficiales, se da en medio de una difícil situación que atraviesa la mutualista debido a problemas financieros. La semana pasada Iglesias y Salinas cruzaron declaraciones. El ministro dijo en una rueda de prensa que hace 18 meses que se le otorgó a la mutualista un fideicomiso por 20 millones de dólares y ahora “pide 12 millones de dólares más sabiendo que en 2020 están comprometidos 100% de los fondos Fonasa [Fondo Nacional de Salud]. La institución cuadriplica la media de endeudamiento del sector”. Sin embargo, Iglesias declaró que “es grave que le esté negando a Casa de Galicia un fideicomiso con dos años de gracia y ocho años para pagar, cuando es una banca privada la que nos permite poner la casa en orden y terminar nuestras obras”, haciendo referencia a un fondo de garantía mediante la utilización de un fideicomiso previsto por la Ley 18.439 sobre el que todavía no tienen respuesta y que les permitiría acceder a un préstamo ofrecido por el Banco Santander por 12 millones de dólares.