Ante las críticas que recibió del exvicepresidente de Ancap Diego Durand, la expresidenta de la petrolera estatal Marta Jara decidió no dar una opinión al respecto: “Yo creo que me defiendo con argumentos y no con descalificaciones de otras personas”, señaló este viernes en rueda de prensa, en el marco del aniversario 90 de Ancap.

Durand había dicho a Búsqueda que Jara actuó “como una mercenaria” por la demanda que inició contra Gas Sayago por una deuda laboral vinculada a su despido y otros haberes. Este martes la Justicia civil falló en primera instancia a favor de Jara. El diferendo surgió porque la exjerarca dejó su cargo en ese organismo en reserva y, al salir de Ancap, intimó a la empresa para volver a percibir su salario o en caso contrario ser despedida, pero la interpretación de la contraparte fue que el vínculo laboral ya había cesado.

Al ser consultada sobre la demanda, Jara indicó que se expresó “lo mejor que pudo” en una carta y celebró “poder recurrir a la Justicia” para hacer este tipo de planteos. “Lo hago con mucha serenidad, sin resentimientos”, aseguró.

Por su parte, Durand volvió a fustigar a Jara. Para el exvicepresidente de Ancap, “es triste” que haya demandado a la empresa porque “el servidor público debe cuidar los pesos y los fondos de todos los uruguayos”. “Es una situación en la que un servidor público no debe estar pensando en intereses económicos o personales, o reservándose condiciones, como fue que pasó”, agregó.