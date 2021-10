El expresidente José Mujica opinó en su espacio radial de M24 que la “conveniencia política” hizo que el gobierno “se olvidara de sus decisiones jurídicas” con respecto al ajuste mensual de los precios de los combustibles por la paridad de importación y decidiera no aumentar los precios este mes. Según el líder del Movimiento de Participación Popular, se usaron “los recursos de generación eléctrica” desarrollados durante los gobiernos del Frente Amplio, que provocaron que UTE se transforme “en un formidable exportador” y Ancap venda “mucho combustible para UTE”.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería comunicó que no hay variación en el precio de las tarifas de los combustibles a partir del 1º de octubre. En virtud del nuevo esquema definido, cada fin de mes se establece la variación a partir del inicio del mes próximo. En este caso, el gobierno explicó que la decisión responde al resultado favorable de Ancap en el primer semestre del año.

Desde el gobierno se explica esta decisión por una ganancia “extraordinaria en favor del ente”. La petrolera estatal ganó 39 millones de dólares al cierre de los primeros seis meses del año, principalmente por la exportación de energía de UTE a Brasil, para lo que deben prenderse las centrales térmicas que funcionan con petróleo.

Mujica afirmó que “en los últimos días había subido relativamente bastante el costo del barril de petróleo” y la decisión del gobierno de mantener los precios provoca que “Ancap absorba esa diferencia, teniendo en cuenta que había mejorado su performance económica; seguramente no se hizo por razones políticas, por conveniencia política, por el momento que se vive, porque está la disputa de la LUC”, opinó el exmandatario.

Mujica detalló que la sequía en el vecino país provocó que baje el caudal del río Paraná, lo que “debilitó enormemente el sistema de generación hidroeléctrica” de Brasil, que tuvo que “comprar toda la energía posible a sus vecinos; eso ha determinado que en Uruguay la generación está a todo trapo, por todos los medios, y se le está vendiendo un volumen muy importante de energía, y esto aumentó el consumo de combustible de UTE”.

Mujica reiteró que en su opinión esto “no era lo que estaba dispuesto; es lo que sí, por razones de conveniencia política, se hizo”, y subrayó que “esto ha sido posible” por “las transformaciones eléctricas hechas en los gobiernos del Frente Amplio”, que “aseguraron una alta productividad eléctrica, por encima de nuestras necesidades inmediatas”.

Para el exsenador en el gobierno “se hacen los sotas, no dicen nada de esto, están usufructuando una acumulación que hizo el país para bien del país”. “UTE se está transformando en un formidable exportador; pero, a su vez, Ancap vende mucho combustible para UTE, y esto es lo que ha permitido que el gobierno, por decisiones y por conveniencia política, se olvidara de sus decisiones jurídicas, como siempre pasa, pero no se dice; lo político suele estar por encima de lo jurídico, pero claro, no se puede decir, pero se hace, como me dijo un viejo senador del Partido Colorado”, deslizó.