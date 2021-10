No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Congreso Nacional de Ediles que se celebró en Paysandú este fin de semana quedó marcado por un episodio protagonizado por dos ediles de Soriano del Partido Nacional (PN). El edil Israel Acuña es acusado de grabar a través de una banderola con su celular a la edila nacionalista Tatiana Loitey mientras se duchaba.

Cuando la edila se dio cuenta de que el edil la estaba enfocando con el celular, se envolvió en un toallón y salió por el hotel a buscar a Acuña y exigirle que borrara las imágenes de su celular. Ante el escándalo y la presión de otros ediles que estaban en el lugar, él le entregó el celular, informó Agesor, que agrega que al edil se le ordenó volver solo antes de que terminara el congreso. En la tarde de este martes se convocó una reunión urgente de la bancada de ediles del PN para discutir sobre este episodio y decidir qué acciones llevar adelante. Tras un extenso debate, se resolvió pedirle la renuncia al edil y pasar el caso a Comisión de Asuntos Internos de la Junta Departamental. Asimismo, se solicitó que se derive también a la Comisión de Ética del partido, informaron en un comunicado.

Ambos fueron electos ediles por el sublema mayoritario del PN “Donde nació la patria”, en la lista 522-4.

Por su parte, los ediles departamentales del Frente Amplio, que no se encontraban en el mismo predio en el que ocurrió el episodio, esperan a conocer de primera mano cómo fue lo sucedido antes de expresarse públicamente.

El presidente del Honorable Directorio del PN, Pablo Iturralde, dijo a El País que se contactó con ambos ediles y, según dijo, la edila relató que “vio una mano que se le metía por la ventanilla, donde se vio desnuda a sí misma”. Iturralde le informó a Acuña que pasaría “el caso a la Comisión de Ética, con ambas versiones, pero también le di mi opinión personal sobre el caso y que entendía que debía dar un paso al costado, presentar la renuncia”.

El senador nacionalista Jorge Gandini, que también integra el directorio, opinó que se trata de un “hecho grave” y que “si la persona no dio un paso al costado del partido, hay que mandarlo a la Comisión de Ética”. Afirmó que es una “enorme falta de respeto, ética, madurez, máxime cuando corresponde a una persona que representa a los ciudadanos en la Junta Departamental”, dijo a Teledoce.

En diálogo con el matutino, Acuña sostuvo que está “muy tranquilo” con su accionar porque fue “una broma”. Sostuvo que con la edila son “compañeros de lista de hace mucho tiempo, hace más de un año” y que tienen confianza. “Soy una persona de hacer bastantes bromas, de chivear. Es mi estilo realmente”, afirmó.

Sobre el episodio, dijo que entró a bañarse y que “en la pared pegada las compañeras estaban con música y duchándose. Yo, que soy de bromear, saco la mano para afuera por la ventana y digo: ‘Foto’. Eso fue todo lo que dije. Cuando digo ‘foto’ escucho el escándalo, los gritos, me patea la puerta”, apuntó. Según relató, allí le dio el celular para “que viera que no había fotos” y le pidió disculpas. “No pensé que se lo fuera a tomar así. No era para hacer el escándalo ese”, apuntó.