Mientras los socios de la coalición analizan la iniciativa de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años de edad, van surgiendo posicionamientos en contra, como el del Partido Independiente, y el Partido Colorado (PC), que todavía no analizó el tema orgánicamente, pero tiene voces críticas. Es posible que el partido analice el tema la semana que viene, en el Comité Ejecutivo Nacional o en la bancada.

Aunque todavía no hay una posición formal, “así como está” redactado “es muy difícil” que el PC lo apruebe, dijo a la diaria el senador Raúl Batlle. Según indicó, uno de los puntos que no terminan de convencer es que el beneficio recaería sobre los presos por delitos de lesa humanidad. Además, señaló que “hay mucho detalle técnico que no está especificado en los motivos”, y que se menciona “sólo al voleo el tema de la covid”. “Y la covid ya está, ya fue. No es una justificación”, opinó, como tampoco “la situación en las cárceles”. “Si las cárceles están mal y hay hacinamiento y eso, el tema de fondo es ese” y “hay que arreglarlo”, manifestó.

Batlle indicó que “obviamente la edad es un tema”: “Hay casos y casos y no es lo mismo una persona de 65 que una de 80”, afirmó. No obstante, coincidió con Lacalle Pou en que esto se podría llegar a solucionar acotando la edad de la población objetivo, por ejemplo, a “70, 75” años en adelante. Por otro lado, dijo que “un punto a favor” de la iniciativa son los referéndum contra la ley de caducidad que no prosperaron. “Vos mirás desde la otra campana y decís, bueno, ya que no se respetaron los referéndum, alívienles la pena. Pero tal vez 65 años sean demasiado jóvenes”, insistió.