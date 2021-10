No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los partidos socios de la coalición de gobierno se encuentran analizando un proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto (CA) para brindar prisión domiciliaria a los privados de libertad mayores de 65 años, beneficio que recaería sobre los condenados por crímenes de violaciones de derechos humanos. Este miércoles el que fijó posición fue Pablo Mieres, ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente (PI): “No estamos de acuerdo y el PI no lo va a acompañar”, dijo.

Entrevistado por el programa Punto de encuentro de la radio Universal, el jerarca dijo que le parece “que hay una señal muy dirigida en cuanto a quiénes son los beneficiarios y no corresponde”. Consultado sobre si se refería a los privados de libertad por violaciones a los derechos humanos, respondió que sí.

El proyecto de CA plantea algunas excepciones para la aplicación de esta medida, aunque salvando esos casos se pretende que la propuesta sea aplicada “sin más trámites ni procedimientos” para los privados de libertad mayores de 65 años.

Se exceptúa la violación y el homicidio agravado, salvo en los casos en que haya transcurrido dos tercios de la pena máxima establecida para este delito —en ambos se considera tanto el delito consumado como su tentativa—. También se exceptúan los delitos de lesa humanidad contenidos en la Ley 18.026, de 2006, “que se hubieran cometido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la referida ley”. Esta salvedad hace que el beneficio propuesto abarque a todos los condenados por crímenes de la dictadura.

En la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta del 19 de octubre, la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi solicitó “darle prioridad” al proyecto de ley de modificación del Código Penal presentado por Cabildo Abierto. La legisladora blanca aclaró que el pedido de prioridad era para tratarlo en comisión y se mostró personalmente a favor, aunque aclaró que aún no hubo una definición del PN.

Su compañero de bancada Jorge Gandini subrayó que no participó en ninguna reunión en la que se acordara que se trate el proyecto como prioridad ni su apoyo. “Si el acuerdo es tratarlo rápido, es una cuestión de procedimiento. Si el acuerdo va más allá, habrá que discutir el contenido”, subrayó. En cuanto al tema de fondo, Gandini dijo que todavía no tomó posición pero tiene “algunas dudas importantes”, aunque no quiso adelantarlas, ya que las dirá cuando se reúna la bancada.

Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, aseguró a Telemundo el martes que se está “muy cerca” de contar con los votos de legisladores de la coalición de gobierno para aprobar esta iniciativa, ya que sólo falta que “algún sector” confirme su respaldo. En diálogo con En perspectiva, el senador reafirmó que se trata de un proyecto “humanitario” y ante la crítica de que busca liberar a algunos de los presos recluidos por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, descartó que tenga “nombre y apellido” y afirmó que es “generalista”.