El Frente Amplio (FA) presentó el lunes, en la Comisión Presupuestos integrada con Hacienda y en el marco de la Rendición de Cuentas, una serie de artículos aditivos que reasignan partidas como forma de brindar recursos a varios organismos que lo han reclamado. En esas modificaciones se atienden al menos en parte los pedidos hechos por la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica (UTEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Fiscalía y el Poder Judicial.

Además, hay una disposición que establece dar una partida anual de 1.300 millones de pesos, unos 30 millones de dólares, para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con destino a nutrir el Programa de Inclusión Social y Urbana, nombre del fideicomiso que pretende impulsar el gobierno para erradicar asentamientos. Ese dinero saldría de un fondo para imprevistos creado por ley en 2005 que dispone de unos 550 millones de dólares en total cada año, que el Ejecutivo puede decidir si utiliza o no y qué destino le da.

También hay reasignaciones con destino al Ministerio de Desarrollo Social, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

El senador del FA Charles Carrera explicó a la diaria que la bancada definió elevar a la comisión que analiza la Rendición de Cuentas 21 artículos aditivos y cuatro sustitutivos. “Las propuestas son para atender algunos reclamos como los de la ANEP, Udelar y UTEC, que necesitan recursos para enfrentar la pospandemia, fortalecer becas, el Hospital de Clínicas, y los cargos de alta dedicación”.

También comentó que hay partidas “para el sistema de justicia, por ejemplo, con recursos técnicos para la Fiscalía, y aditivos para atender la problemática de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, con recursos para el INAU y el Poder Judicial para atender los juzgados de violencia de género”.

Carrera destacó que otra propuesta que hizo el FA es “un artículo para levantar la restricción” de ingreso de funcionarios al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), organismo que “tiene una plantilla muy vieja” pero no puede reponer los puestos vacantes producto de las restricciones definidas al inicio del gobierno. “Se afecta una política pública con esto, como el estatus sanitario”, dijo el senador en línea con el reclamo difundido por la asociación de funcionarios del MGAP.

Respecto de la propuesta para el fideicomiso para asentamientos, el senador del FA dijo que se procura “que no se toque al Instituto Nacional de Colonización [INC], que desarrolla una política pública necesaria para mantener a las familias y a los trabajadores en el medio rural”. El gobierno pretende que salgan del INC los fondos con destino al fideicomiso, aunque de momento no logró un acuerdo a la interna de la coalición.

Carrera subrayó que todas las propuestas “de reasignación surgen del Presupuesto Nacional”, es decir que se redistribuyen dineros ya asignados pero no se eleva el nivel del gasto que definió el gobierno.