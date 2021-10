No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Ministerio del Interior informó de un descenso en homicidios, rapiñas, hurtos y abigeatos en los primeros nueve meses de 2021. También se presentaron datos sobre las denuncias de violencia doméstica, que bajaron.

El período informado es el último trimestre (julio, agosto y setiembre) y los primeros nueve meses del año (de enero a setiembre). En el último trimestre hubo un aumento de 3,8% de los homicidios y de 6,2% de las denuncias de violencia doméstica.

Desde el Frente Amplio se alerta acerca del aumento de la violencia en los últimos meses. Charles Carrera, senador de la fuerza política, cuestionó en una rueda de prensa la forma de presentar los datos de delitos: “Vemos con preocupación que la forma en que el ministro del Interior presentó los datos no permite ver el incremento de la violencia que ha existido en nuestro país en el último trimestre, a partir de que se empezaron a levantar las restricciones de la movilidad”.

Carrera señaló los principales cambios que hubo en estos últimos meses: “A partir de mediados de julio comenzó la vuelta presencial de clases, y desde agosto y setiembre podemos decir que tenemos una ‘normalidad’”. Por eso, dice que la forma de presentar los datos “no permite analizar el incremento de la violencia en nuestro país”.

Según comentó, desde la bancada del Frente Amplio hacen un seguimiento de la agenda criminal a través del registro de casos en la prensa. Planteó que acceden a fuentes abiertas de información por medio de una consultoría de medios que fue contratada, cuestión que anunciaron la semana pasada en la Rendición de Cuentas.

A partir de este análisis, “podemos afirmar que en el último trimestre existió un aumento de los delitos de homicidio en nuestro país”. “Ayer el ministro del Interior [Luis Alberto Heber] reafirmó que existió un aumento de la violencia en lo que refiere a los homicidios y en lo que refiere a las denuncias de violencia doméstica”, aseguró. “Eso nos tiene que preocupar. Tenemos que conocer la realidad para, a partir de allí, desarrollar las políticas públicas que atiendan esta problemática”, afirmó el senador.

“Los temas de seguridad pública deben ser políticas de Estado, deben estar priorizados y tener un presupuesto adecuado”, señaló. Según Carrera, “con este gobierno, el Ministerio del Interior no tiene un presupuesto adecuado”. Además, indicó que los policías no han tenido el aumento salarial correspondiente. “Les exigimos y no les estamos dando un reconocimiento salarial, como sí se hizo en el pasado”, criticó.

“Falsedades” sobre la LUC

En la conferencia de prensa de este lunes, Heber aseguró que una de las razones de la reducción de las denuncias de delitos tiene que ver con el “respaldo jurídico” de la ley de urgente consideración (LUC). Heber resaltó que la LUC permite mayores controles por parte de la Policía, lo que, según dijo, permitió más incautaciones así como la captura de personas requeridas al poder pedir el documento de identidad y generar operativos.

“No compartimos esas afirmaciones”, dijo Carrera. Sostuvo que la reducción de las cifras de delitos fueron previas a la implementación de la LUC: “El delito comienza a bajar en Uruguay antes de la pandemia, es decir, antes de que se comience a aplicar la LUC”.

“Lamentablemente, se han dicho muchas falsedades respecto de este tema. Por ejemplo, cuando se dice que únicamente a partir de la LUC se puede pedir la cédula de identidad”, señaló. “Eso no es cierto”, aseguró. “Desde 1978 se autoriza que la Policía solicite el documento de identidad a cualquier ciudadano. Lo que permite la LUC es mayor discrecionalidad”, dijo. Y reiteró: “Antes ya existían normas objetivas. Desde 1978 existían leyes en nuestro país que autorizaban a solicitar el documento de identidad”.

Para Carrera, si bien “todos los operativos policiales siempre permiten luchar contra el delito”, “acá se quiere decir que ‘se inició algo’ y la realidad es que sufrimos una pandemia, bajamos la movilidad, no ingresaron al país cuatro millones de personas y eso tiene un impacto”.

Volvió a enfatizar el aumento de los homicidios y las denuncias de violencia doméstica: “Eso nos tiene que preocupar. Se comienzan a levantar las restricciones y el delito comienza a aumentar. Lo que necesitamos son políticas públicas para enfrentar esta problemática”, y recordó que el último trimestre del año es complejo en materia de violencia, lo que se suma a que se comienzan a levantar las restricciones de fronteras y a “abrir el país”.