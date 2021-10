No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Ministerio del Interior presentó las cifras de delitos de los primeros nueve meses del año. Los datos son recabados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, que pertenece a la cartera. Se informaron los datos de algunos delitos: homicidios, rapiñas, hurtos y abigeato. También se presentaron datos sobre las denuncias de violencia doméstica.

La comparación es con igual período de 2019 y de 2020, en el que el gobierno por primera vez se compara consigo mismo. Las autoridades plantearon que hay un descenso de todos los delitos.

Entre enero y setiembre de 2021 hubo 214 homicidios. En igual período de 2020 fueron 257 casos, por lo que la baja es de 16,7%. En igual período de 2019 hubo 275 homicidios, es decir, se plantea una baja de 22,2% este año respecto del último año de gobierno del Frente Amplio.

Las rapiñas de enero y setiembre registran una baja de 17,4% respecto del año pasado. En 2020 hubo 22.106 rapiñas y en igual período de 2021 fueron 18.254 casos. Respecto de 2019, en que hubo 22.892 rapiñas en esos nueve meses, la baja es de 20,3%.

En cuanto a los hurtos, se registraron 84.110 casos entre enero y setiembre de este año. Comparado con el año pasado, en que hubo 90.003 hurtos en el mismo período, la baja es de 6,5%. Si se compara con 2019, en que hubo 104.137 hurtos entre enero y setiembre, la baja es de 19,2%.

El Ministerio del Interior plantea que el abigeato también registró una baja. De enero a setiembre de este año hubo 1.034 casos. En igual período de 2020 hubo 1.772 abigeatos, lo que significa una baja de 41,6%. Respecto de 2019, en que hubo 1.464 casos, la baja es de 29,4%.

Las denuncias de violencia doméstica bajaron 5,8% este año. Hubo 25.622 denuncias entre enero y setiembre. En 2020, en igual período, se registraron 27.214 denuncias. En los nueve primeros meses de 2019 hubo 27.102 denuncias, por lo que el descenso de 2021 respecto de 2019 es de 5,5%.

“Los números demuestran que este es el camino que tenemos que transitar”

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel, Luis Calabria, director general de la cartera y Diego Fernández, director Nacional de Policía.

“Los números son oficiales, son productos del Observatorio que hace muchos años viene trabajando, con la misma metodología y con la misma gente. Así que en definitiva nosotros creemos realmente que esto es lo oficial y por lo tanto se pueden comparar”, explicó el ministro del Interior.

“Esto es nosotros comparado con nosotros mismos”, dijo Heber, quien explicó a su vez que la idea es presentar las cifras de 2020 y 2019 para poder comparar y para poder ver los “efectos con y sin pandemia”. Señaló que “si bien no hemos salido de la pandemia”, “estamos prácticamente en situaciones normales”, por lo que puede ser un comparativo “mucho más genuino”. “Es comparar nosotros con nosotros mismos”. “Quizás la diferencia sea que los efectos de la pandemia son distintos”, añadió.

Heber resaltó la baja de todos los delitos que presentaron si se considera de enero a setiembre. Pero, si se considera el último trimestre (de julio a setiembre) respecto a 2020, hubo un aumento de homicidios y de las denuncias de violencia doméstica. “Lamentablemente hemos tenido un aumento de 3,8% de los homicidios en este trimestre”, indicó Heber. También planteó la suba de un 6,2% de denuncias de violencia doméstica en este trimestre respecto a igual período que el año pasado.

“Los números demuestran que este es el camino que tenemos que transitar”, indicó. Y justificó: “Desde hace muchos años los delitos lamentablemente han ido creciendo, y a partir de 2020 y por suerte continúa en el año 2021, no solamente se detuvo ese crecimiento sino que francamente están bajando”.

“No nos podemos encerrar. Porque no son solamente los números. Nosotros entendemos que la seguridad va más allá de los números. Nuestra preocupación es tener más presencia policial”. En este sentido, destacó el egreso de 73 policías de la Escala Básica (grados más bajos) y el ingreso de 43 policías en la Guardia Republicana.

“Ni estamos presos de los números, ni esto es todo el universo. Es un índice importante porque nos va midiendo cómo estamos en el combate y cómo se está comportando el delito”, planteó Heber. Y volvió a afirmar que “por primera vez” después de años de alza, se registran bajas. “Vuelvo a decir que esto es un elemento para saber si estamos en el camino correcto”, reiteró.

Luego habló sobre el “combate al gran narcotráfico”. Y repitió también la necesidad de mayor presencia policial: “Precisamos más presencia policial y más patrullaje, que es lo que nos reclama con razón el pueblo uruguayo. Para eso dijo que se necesitan más policías y más patrulleros”.

Se niega impacto de la pandemia y se resalta accionar policial

“Algunos le adjudican esta baja del delito a la pandemia. Nosotros no entramos en esa discusión”, dijo. Y resaltó que se debe a la acción policial: “Nosotros creemos que es por la acción, porque hay más formalizados y más condenados. Porque si fuera por la pandemia, que no es nuestra opinión, pero admitiendo que esa fue la acción por la que bajan los delitos, la acción policial es mejor, porque con menos delitos hay más formalizados y más condenados. O sea que estamos siendo más eficaces a la hora de combatir el delito”.

En defensa de la LUC

Remarcó que en enero se van a poder tener los comparativos año a año que “reflejan la acción de la Policía”. “A nuestro juicio, por el dinamismo, por la movilidad, por el respaldo político y jurídico que nos da la ley de urgente consideración (LUC) se han tenido a nuestro juicio estos números que a nuestro parecer son importantes”, aseguró.

Según Heber, el respaldo jurídico “es la LUC que hoy está en pleno debate”. “Para nosotros son fundamentales algunas disposiciones que la ley establece, porque ha generado la posibilidad de tener controles de parte de la Policía que han permitido tener la mayor incautación de pastillas de éxtasis”, agregó. También resaltó que con la LUC pudieron capturar personas requeridas y generar operativos, además de destacar que establece mayor penas para delitos graves. “Para nosotros también es muy importante que cada policía está actuando con el respaldo político, lo que genera mayor confianza para combatir el delito”, aseguró.

Heber defendió la no derogación de la LUC: “De derogarse, ya he dicho, y reitero, que muchos de estos instrumentos que hacen que el delincuente o la persona privada de libertad que está guardada pueda quedar libre o acceder a una libertad anticipada, y por lo tanto quedar libre y, lamentablemente, en algunos casos sobre todo en delitos graves, es de muy difícil recuperación. No digo que sea imposible, pero es de difícil recuperación”.

La gente que hoy está presa indudablemente hoy no está delinquiendo. En este sentido, resaltó también la inhabilitación de acceso a la libertad anticipada que trajo la LUC. “Por lo tanto no tienen la posibilidad de estar libres y cometer nuevamente delitos”, indicó. “Son instrumentos jurídicos que nos ayudan sustancialmente al combate al delito”.

Investigación de homicidios

Sobre los homicidios de esta semana, dijo que están mirando “con mucha atención”. “Estamos a la orden de las y los fiscales que son quienes dirigen estas investigaciones”, señaló, y aseguró que son hechos que siguen “de cerca”.

“No sé cuánto éxito hemos recibido en encontrar a los culpables, pero en muchas oportunidades hemos encontrado al responsable”, planteó Heber. Según las cifras oficiales, la mitad de los homicidios no se aclaran.