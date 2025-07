Conexión Ganadera: El fondo creado en el 2000 se presentaba como una oportunidad para pequeños inversores, apuntando a clientes con poca experiencia en finanzas y poco conocimiento del sector agropecuario. La empresa captaba inversores para la compra y engorde de ganado que, al venderse, prometían alta rentabilidad. Al principio ofrecían tasas del 14% y en la última etapa eran de entre un 11 y un 7%, algo que triplica la rentabilidad del sector agropecuario. Durante 25 años la empresa atrajo a inversores que accedían a productos financieros desde 15 mil dólares, pero en noviembre de 2024 dejó de pagar, en un contexto en el que cayeron otros fondos que ofrecían ese tipo de negocio, como República Ganadera y Grupo Larrarte. Se estima que la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa alcanza los 250 millones de dólares.

En la Justicia penal son investigados los socios fundadores de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, quien el 28 de noviembre murió en un siniestro de tránsito no accidental, cuando la empresa se quedó sin fondos para responder a los inversores. Además de los socios, otras personas vinculadas a la empresa, como el gerente general Martín Bartol o el representante de futbolistas Maximiliano Rodríguez están siendo investigadas. El caso impactó en el sector agropecuario y financiero, y puso en la agenda pública la vulnerabilidad de los sistemas de control de los fondos ganaderos y los mecanismos de detección y denuncia de posibles delitos de lavado.

Últimas noticias del caso Conexión Ganadera:

Conexión Ganadera: ¿en qué estado está el proceso judicial?

El caso Conexión Ganadera tiene tres causas abiertas en la Justicia. Un proceso penal contra Carrasco, Iewdiukow y Cabral en el que se investigan delitos de estafa y lavado de activos y que podrían extenderse a otros delitos e indagados en la causa. En este caso, aún están pendientes varias diligencias que podrían ampliar la formalización inicial pedida por el fiscal Enrique Rodríguez a mediados de julio.

Por otro lado, la Justicia de Concurso avanza en el proceso en busca de repartir equitativamente los activos de la empresa entre los 4.300 acreedores, aunque aún está pendiente de resolución cuántos de ellos lograron verificar sus créditos y están en condiciones de recuperar su dinero o, al menos, una parte. Además, hay otra causa en la que fue decretado el concurso de Pablo Carrasco como persona física, dado que él era garante de la empresa Hernandarias XIII, quien arrendaba campos a los demandantes. Por esa causa se dispuso un embargo de 250 millones de dólares.

Investigación y hallazgos en los vínculos de Conexión Ganadera

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, afirmó que se trata de una investigación “muy compleja” ya que la operación de Conexión Ganadera involucra a unas 30 personas y a 30 empresas que están siendo investigadas. La fiscalía envió exhortos a Panamá, Estados Unidos, España, Brasil, Paraguay y Argentina, tras detectar movimientos en cuenta bancaria de esos países. También fueron encontrados como destino de transferencias cuentas en giros a Suiza, España, Estados Unidos, Reino Unido, Islas Vírgenes y Vietnam.

Entre las maniobras sospechosas del caso, en mayo 2024 los socios fundadores Pablo Carrasco y Gustavo Basso habían incrementado la participación de sus esposas en la empresa, además de continuar con la compra de bienes inmuebles —algunos en el exterior del país— pese a sumar al menos cinco años de caída en la rentabilidad.

A su vez, los responsables de Conexión Ganadera tienen dos sociedades anónimas en Panamá. Se trata de las empresas offshore Tango Resources SA y Conga Resources SA, creadas el 20 de setiembre de 2011. En ambas empresas Carrasco figura como presidente; Ana Teresa Iewsiukow, su esposa, como vicepresidenta; su socio Gustavo Basso, recientemente fallecido en un accidente de tránsito, como tesorero, y su esposa, Daniela Cabral, como secretaria.

El debate sobre el rol del control estatal, tras la caída de Conexión Ganadera

Luego de conocerse el caso, el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, planteó que Estado no tiene responsabilidad en los hechos porque se trata de un acuerdo entre privados y llamó a no incrementar los controles. “No por negocios entre privados que resultan mal tiene que haber una sobrerregulación en el sector ganadero”, expresó.

Por su parte, Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo que hubo una “omisión flagrante del BCU”. “Cuando yo deposito dinero en un banco, es un acuerdo entre privados, nadie me obliga, y eso está regulado por el BCU”, por lo que “no veo mucho cuál es la diferencia”, afirmó. En un comunicado, el BCU detalló el nivel de participación que tuvo en el caso dentro de lo que le permite el marco regulatorio, ya que no considera este tipo de fondos como instituciones financieras y detalló que hubo 11 actuaciones sobre este tipo de empresas desde 2018. “A partir de la publicidad de la oferta de este giro, y en el marco regulatorio que conduce la supervisión del Banco Central, la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) ha realizado supervisiones a efectos de verificar que las inversiones fueran efectivamente un contrato ganadero y no un depósito, préstamo individual, fondo de inversión u oferta pública de valores (instrumentos financieros) sin el debido registro del valor y su emisor”, señaló.

En tanto, Camilo Silvera, abogado de inversores de Conexión Ganadera, sostuvo que “los privados confiaron en que el Estado iba a realizar los controles” y que el BCU “va a tener que intervenir”, dijo tener “matices” con la posición del BCU porque este tipo de fondos tiene una naturaleza que ingresan cabalmente dentro del marco regulatorio del organismo. Para el abogado, esto “no es una actividad pura y exclusivamente ganadera. Acá se prometía una renta fija en un producto variable y se pagaba un interés. Si eso no es una actividad financiera, no sé lo que es”.

Conexión Ganadera: ¿cuál es el impacto económico del caso?

Si bien aún no está definido oficialmente cuántos son los acreedores de Conexión Ganadera, se estima que fueron afectadas unas 4.300 personas, que invirtieron un total de 405 millones de dólares. La cifra puede verse limitada en el ámbito judicial porque la forma en la que se ofrecían los contratos y sus formas de pago, habilitó mecanismos de inversión poco rastreables, con uso de efectivo en varios casos, lo que dificulta la verificación de los créditos, además de la ausencia de quienes no estén en condiciones de acreditar ante la Justicia el origen de los fondos.

Además de los damnificados de Conexión Ganadera, existen otros afectados principalmente vinculados a la cadena productiva del sector, como es el caso del frigorífico Casa Blanca en Paysandú, que debió enviar al seguro de paro a 450 trabajadores tras la pérdida de confianza de los productores en la empresa, que tenía una deuda de 27 millones de dólares con Conexión Ganadera. La caída de Conexión Ganadera, la pérdida de credibilidad en el sector, la muerte de Gustavo Basso y el pasivo de 250 millones de dólares Entre octubre y noviembre de 2024, el Grupo Larrarte y República Ganadera comenzaron a retrasar el pago a sus inversores, lo que generó una ola de preocupación en el sector que profundizó aún más su falta de liquidez. En un primer momento, Conexión Ganadera dijo estar en condiciones de absorber las obligaciones de República Ganadera, pero luego de la muerte de Gustavo Basso, el 28 de noviembre de 2024, también cayó en cesación de pagos.

En un comunicado publicado días antes de la muerte de Basso, Conexión Ganadera expresó su intención de avanzar para salvar a República Ganadera: “Se inicia un proceso de revisión y análisis de la situación actualizada, para diseñar un plan de negocios consistente, condicionado a privilegiar la protección de los activos y poniendo énfasis en la gestión productiva ganadera a desarrollar, para potenciar la recuperación patrimonial de los inversores y demás acreedores”, explicó en el comunicado. Sin embargo, en enero de 2025, Conexión Ganadera informó a sus inversores sobre dificultades financieras y reconoció un pasivo de aproximadamente 250 millones de dólares.

El informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) plantea que la empresa percibió una caída en su rentabilidad del 51% en 2020 al 38% en 2024. “Puede concluirse que la distribución constante de utilidades, a pesar de la disminución en la rentabilidad y la caída de la disponibilidad de efectivo —que pasó de 257 millones de pesos en 2020 a 24,8 millones de pesos en 2024— podría estar afectando la liquidez de la empresa”. Además, sostiene que “el hecho de que la empresa haya priorizado el pago de utilidades mientras enfrentaba este escenario comprometió su estabilidad financiera y generó una erosión gradual de sus recursos, lo que sugiere un posible vaciamiento de la empresa”.

¿Qué era Conexión Ganadera y cómo funcionaba su modelo de negocio?

Conexión Ganadera fue creada en el 2000 por Pablo Carrasco y Gustavo Basso, su misión consistía en captar inversiones para la compra y engorde de ganado. Durante 25 años la empresa atrajo a miles de inversionistas, con montos que oscilaban entre 15.000 y 50.000 dólares. El modelo de negocio consistía en la oferta de cuatro productos diferentes a los socios, uno de ellos “bonos ganaderos” que tenía una renta fija anual del 7%, las inversiones de ganado para engorde con una rentabilidad de 8%, la inversión en animales de cría con una rentabilidad anual del 9% y el “pool ganadero” que requería una inversión mínima de 50.000 dólares, con una rentabilidad de hasta el 11%. El fundador Pablo Carrasco declaró ante la Fiscalíaa que Conexión Ganadera significó una innovación en el mercado uruguayo y que se apoyó en el conocimiento administrativo de Gustavo Basso para llevarlo adelante.

“Conexión Ganadera es una idea mía, es sinónimo de haber cambiado un contrato histórico, de una forma que se pudiera masificar y utilizar. Lo que yo hice fue cambiar ese contrato para que la remuneración de quien ponía el ganado fuera fija y pequeña en proporción al valor que se generaba, y la remuneración del que tomaba todas las decisiones fuera variable y él cosechara lo bueno para él y pagara sus culpas para él” expresó.