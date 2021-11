La Caja de Profesionales Universitarios va llegando al final de su proceso electoral, que estuvo plagado de idas y vueltas. Tantas que, finalmente, quien resultó electo para presidir la institución no podrá hacerlo por un impedimento legal. La Corte Electoral ratificó en su sesión del miércoles que el abogado Ariel Nicoliello, líder de la lista 54, que ganó las elecciones, no puede asumir como presidente debido a que participó de los dos directorios anteriores.

La ley que regula a la Caja de Profesionales indica: “Quien hubiera sido electo o designado para dos períodos consecutivos, no podrá serlo para el período inmediato siguiente”. Nicoliello participó del directorio que está finalizando su período y del anterior: fue uno de los dos designados por el Poder Ejecutivo liderado por José Mujica en primera instancia y por Tabaré Vázquez luego. Había dejado el cargo en 2020, cuando el nuevo gobierno cambió a sus designados.

Luego de las elecciones del 20 de octubre, las listas perdedoras impugnaron la 54 ante la Corte Electoral, que notificó a la denunciada. En su evacuación de vista, a la que accedió la diaria, la lista 54 expresó que “una vez realizada una elección” tanto la Constitución como la legislación vigente “son muy claras” en expresar que “sólo podría anularse la elección, pero no anularse una hoja de votación, o inhabilitarse a un candidato”. “Anular en parte una elección o inhabilitar un candidato electo ‒en este caso, además, la lista más votada del lema más votado, y el presidente electo‒ sería distorsionar la voluntad del cuerpo electoral y, por lo tanto, vulnerar los derechos de todos y cada uno de los electores”, se añadió en la respuesta.

Además, en la carta se expresó que los representantes de los lemas que tras la elección concurrieron a la Corte Electoral para observar la lista 54 “no presentaron observación alguna a la misma” antes de los comicios, una vez que las nóminas de candidatos fueron publicadas. “De considerarlo un impedimento para su elección como director, debieron observarlo en su momento, y en el improbable supuesto de aceptarse su erróneo argumento por la Corte, la lista 54 habría rectificado la nómina de sus integrantes”, expresaron los impugnados.

Pero, en el fondo de la cuestión, la lista expresó que su interpretación de la ley es que “si fue electo para dos períodos consecutivos no podrá ser electo para el período inmediato siguiente, y si fue designado para dos períodos consecutivos, no podrá ser designado para el período inmediato siguiente”. En este caso, como Nicoliello fue designado por el Poder Ejecutivo durante dos períodos consecutivos, afirman que no tiene impedimento para ser electo por los profesionales.

Una fuente de la Corte Electoral, tal como adelantó El Observador señaló que una vez desestimada la asunción de Nicoliello por decisión “unánime” en la sesión del miércoles, se procederá a la proclamación “inminente” del nuevo directorio. La fuente ratificó que “la ley es muy clara” para decidir sobre el tema, “por tanto Nicoliello no puede ser proclamado”. La presidenta será la segunda en la nómina de la lista 54, la contadora Virginia Romero. Consultada la fuente acerca de por qué no se observó la candidatura antes de las elecciones, respondió que “nadie la impugnó” en su momento, pero aseguró que la Corte Electoral no está impedida de tomar la decisión luego de los comicios. En este sentido, aseguró que la resolución no se tomó debido a la impugnación realizada por las listas perdedoras, sino que el organismo actuó de oficio ante la constatación de la irregularidad.

Consultado por la diaria, Nicoliello aseguró que su organización aún no recibió la notificación de la Corte Electoral en la que conste su decisión final. Igualmente, dijo que en su lista son “un equipo” con “gente capacitada para asumir”. “Me corresponderá otro lugar, pero en lo personal no me afecta en lo más mínimo. Todos nuestros candidatos reúnen todas las condiciones para ser directores de la Caja y también para ser presidentes. No tengo ambiciones personales en esto, simplemente estoy cumpliendo una vocación de servicio y de trabajo gremial”, apuntó.

Nicoliello aseguró que la Caja atraviesa una situación “crítica” y que deben tomarse “medidas urgentes”, y abogó por la finalización de “este proceso electoral tan demorado”, que incluyó el pedido de listas perdedoras de que se suspenda el escrutinio definitivo de la votación debido a un presunto “cambio de criterio” para contabilizar el voto cruzado entre lemas en la elección del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor, lo que fue desestimado por la Corte Electoral.

Acompañarán a Romero los otros directores electos: Daniel Alza, Blauco Rodríguez y Fernando Rodríguez Sanguinetti por los activos, además de Odel Abisab por los jubilados. En tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, confirmó a la diaria que el Poder Ejecutivo resolvió ratificar en sus cargos para el próximo período a los dos directores designados en 2020: Gerardo López Secchi y Luis González Ríos.