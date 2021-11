Ayer la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur) recibió al extitular de la cartera, el actual diputado colorado Germán Cardoso, quien contestó sobre las presuntas irregularidades que denunció el ex director nacional Martín Pérez Banchero. Al finalizar su comparecencia Cardoso leyó una escueta declaración y evitó contestar preguntas de la prensa.

Según la versión taquigráfica de la sesión de la comisión, Cardoso fue consultado sobre la vinculación que mantenía con Elbio Rodríguez, quien se presentó ante la comisión como un “colaborador honorario” del exministro y además fue quien hizo llegar la propuesta de publicidad digital de la empresa Kirma, de Estonia, por 280.000 dólares. El exministro confirmó que con Rodríguez tiene “amistad desde la adolescencia”, a tal punto que se puede decir que lo conoce “desde toda la vida, situaciones que son más normales de lo común en el interior del país que en la capital” (ambos son de Maldonado).

Agregó que a Rodríguez lo invitó a su ceremonia de asunción como ministro, el 2 marzo de 2020, como hizo con “tanta gente amiga” y a la que le tiene “afecto”. Sostuvo que “había una altísima cantidad de gente presente del departamento de Maldonado” aquel día, tanto “operadores turísticos” como “amigos y compañeros políticos”, y Rodríguez “estuvo allí”, pero “no tuvo asignado ningún rol”.

“Me consta que se conoció con el doctor Pérez Banchero en estas instancias. Asesor mío no fue; lo he dicho cada vez que me han entrevistado, lo digo y lo aclaro, porque ese es un rótulo que le puso la prensa y ha continuado. No fue asesor mío el señor Elbio Rodríguez. Sí lo vi en el Mintur en un par de oportunidades en que fue a saludarme, y según el conocimiento que yo tenía, estaba asesorando al doctor Pérez Banchero por su conocimiento y su expertise en materia de publicidad digital, a solicitud de Pérez Banchero, porque era un tema que le correspondía a su unidad”, sostuvo Cardoso.

Más adelante, el exministro dijo que él “no evaluaba las propuestas que llegaban al ministerio” y que “todas las propuestas que llegaban” al Mintur “en lo que tenían que ver con contratación de publicidad o marketing eran derivadas a la agencia” (Young & Rubicam). En el caso puntual de Kirma, dijo que él no la seleccionó, y agregó: “¿Por qué una empresa de Estonia? Bueno, presumo que porque Estonia es el país más digitalizado de toda la Unión Europea. Basta con investigar un poquito en internet, donde se lo define como el tigre de los Balcanes en materia de publicidad digital. Es, por lejos, el país líder de toda la Unión Europea en materia digital y seguramente por eso la agencia habrá seleccionado a esta empresa”.

Cardoso aseguró que “no tenía conocimiento exactamente de los nombres de las empresas” que contrataban para realizar publicidad, y que, de hecho, se enteró de los nombres el día que firmó una resolución. Agregó que “tampoco sabía de la empresa Mediamath o Cisneros”, ni conoce “quiénes son sus dueños”.

Consultado sobre si sabía que la intención de Rodríguez, en tanto realizó trabajos de asesoramientos en el Mintur, era generar a futuro un “negocio lucrativo” que lo beneficiara mediante la vinculación de la empresa Kirma con la agencia de publicidad Young & Rubicam, Cardoso respondió: “No; no lo sabía. Reitero que Elbio Rodríguez no era mi asesor. Sí se reunió en algunas oportunidades con el director nacional de Turismo y hablaron del tema de publicidad digital. No era mi asesor personal. No sabía de su intención de que siguiera adelante a futuro. Es un tema entre privados; no me corresponde opinar”.

Cabe recordar que, ante la comisión investigadora, Rodríguez dijo: “A mí me une con Cardoso una amistad de muchos años, desde la adolescencia, incluso desde antes de que el señor Cardoso fuera edil, y me honra su amistad. A lo cual, cuando Cardoso tiene el honor de ser nombrado ministro de Turismo, me invita a que lo acompañe y yo accedo en un carácter absoluta y totalmente honorario”.