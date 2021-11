“Es bueno que la gente sepa el enorme daño personal y familiar que he vivido en este circo que se ha montado. Las infamias constantes que han dicho algunos legisladores como Gustavo Olmos y Eduardo Antonini han afectado mi salud”. Son palabras del diputado y exministro de Turismo Germán Cardoso, que leyó en la tarde de este martes en una conferencia de prensa en el Parlamento, en la que no aceptó preguntas de la prensa.

El martes era el Día D para la comisión de la Cámara de Diputados que estudia las compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur), ya que terminó su trabajo formal recibiendo a Cardoso para que contestara sobre las supuestas irregularidades que había denunciado el exdirector nacional de la cartera, Martín Pérez Banchero –también colorado–. El exministro había participado en todas las instancias anteriores de la investigadora, pero en calidad de denunciante, porque pidió investigar tanto su gestión al frente del Mintur como la del Frente Amplio (FA), a cargo de Liliam Kechichian.

“En primer lugar, quiero decir que me voy con la tranquilidad de haber fundamentado absolutamente todo lo que se me preguntó en la comisión investigadora”, leyó Cardoso al empezar la conferencia. Agregó que “el único fin” que tuvieron las declaraciones de los diputados del FA (Olmos y Antonini) fue el de “dañar” su “honorabilidad y buen nombre”, porque “no hay evidencia de nada”. “En los expedientes no hay nada que esté fuera del marco regulatorio del Estado. Nada. Transparencia total. Que alguien venga y me diga en la cara que me quedé con un peso ajeno. No puede”, sostuvo.

El exministro dijo que “todo este circo” se basó en “trascendidos de prensa, en declaraciones políticas mezquinas y malintencionadas de legisladores que ni los propios frenteamplistas conocían y vieron aquí una oportunidad de figurar”. “Seguramente ahora salgan con su relato mentiroso una vez más. Es lo único que les queda”, agregó. Cardoso, que renunció a su cargo a fines de agosto, este martes dijo que dejó el Mintur “con mucha tristeza y dolor para que esta situación no le hiciera daño ni al gobierno ni al Partido Colorado [PC]”.

Sostuvo que en la comisión “quedó demostrado” que en su gestión “no se cometió ningún dolo, no hubo ningún delito”; y sí “quedó demostrado que los dineros públicos se manejaron con prudencia, algo que no tuvo la administración del FA, que gastó en compras directas y en edificios ruinosos cifras millonarias en dólares, que derivaron en juicios y que tuvieron que pagar todos los uruguayos”, como, según afirmó, se probará en los informes que serán elevados al Plenario de la Cámara de Diputados. “En el Mintur vine a cortar privilegios y me lo cobraron muy caro. Muchísimas gracias”, finalizó el exministro, y se retiró.

Para la oposición “siguen las dudas”

En tanto, el diputado del FA Nicolás Viera, integrante de la comisión, dijo en conferencia de prensa que no obtuvieron mayores respuestas de Cardoso, que “intentó esbozar alguna respuesta sobre las múltiples preguntas” que le hicieron y que en realidad “en algunos casos generó contradicción con otros comparecientes sobre el mismo tema”. Puso como ejemplo la relación de Cardoso con Elbio Rodríguez, que se presentó como su “asesor honorario”, pero el exministro negó “total y absoluta vinculación formal” con él. Por lo tanto, no saben “muy bien cuál fue el rol de Rodríguez en el Mintur”.

“Pero lo cierto es que Rodríguez desde el primer momento de la gestión de Cardoso estuvo presente en el ministerio, aportando su visión de la gestión de medios digitales; y todos los comparecientes, desde el exdirector nacional de Turismo, Pérez Banchero, hasta Daniel Reta [exadscripto de Cardoso], plantearon que era una persona cercana al exministro Cardoso. Pero hoy nos encontramos con que una persona fuera de la gestión del ministerio ingresaba al Mintur y trabajaba en la Dirección Nacional de Turismo, pero no tiene ninguna vinculación con el exministro Cardoso. Eso realmente nos llama poderosamente la atención”, sostuvo Viera.

Rodríguez fue quien presentó a la empresa de publicidad digital con sede en Estonia llamada Kirma a la agencia Young & Rubicam. Fue por una propuesta que costaba 280.000 dólares, pero que al final no se pudo concretar porque el banco de Bélgica al que Kirma indicó que se le debía transferir el dinero no cumplía con los requisitos del Banco República para prevenir el lavado de activos.

En la sesión de la comisión del 28 de octubre, Rodríguez dijo, según consta en la versión taquigráfica: “A mí me une con Cardoso una amistad de muchos años, desde la adolescencia, incluso desde antes de que el señor Cardoso fuera edil, y me honra su amistad. A lo cual, cuando Cardoso tiene el honor de ser nombrado ministro de Turismo, me invita a que lo acompañe y yo accedo en un carácter absoluta y totalmente honorario”. Rodríguez había señalado que colaboró “básicamente” en el área en la que estaba Pérez Banchero, “junto con dos o tres funcionarias de marketing”.

Además, este martes Viera consignó que, sobre la intermediación entre Kirma y Rodríguez, Cardoso “se limitó a decir que eso se trata de un tema de privados” entre Rodríguez y Young & Rubicam; por lo tanto, para el diputado del FA “siguen las dudas”.

A toda costa

Viera también dijo que consultaron a Cardoso sobre una contratación que hizo como ministro en el marco del programa Uruguay a Toda Costa, que se inició en 2010 y tiene como administrador a la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero “la decisión de contratar personal y servicios la ejerce el Mintur”. Viera señaló que, por orden de Cardoso, se contrató a una persona que forma parte de la línea de suplentes del exministro en la Cámara de Diputados, y que además es concejal de un municipio en Maldonado por el PC, por lo tanto, le llama la atención “la vinculación política con la contratación en la órbita del Mintur”.

Viera se refería a Wiston Guerra, concejal del Municipio Aiguá y tercer suplente de Eduardo Elinger, el segundo en la lista de Batllistas para la Cámara de Diputados por Maldonado, que está encabezada por Cardoso. En la resolución de la contratación, firmada por Cardoso, a la que accedió la diaria, se señala que el período de la vinculación es entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021, con un sueldo mensual de 44.000 pesos. La función que cumple Guerra, según consta en el documento, es de coordinación del programa Uruguay a Toda Costa, “en donde se incluye la producción de espectáculos musicales”.

A su vez, el diputado del FA Gustavo Olmos, que también integra la comisión, se refirió a la parte final de la declaración de Cardoso, cuando dijo que llegó al Mintur “a cortar privilegios” y se lo “cobraron muy caro”. “Supongo que está hablando del presidente de la República [Luis Lacalle Pou], que fue el que lo echó; no fue el FA. El FA, después de todo eso, empezó a investigar. Pero la salida de Cardoso responde a problemas internos del PC y a que le llevó información parcial al presidente de la República, que cuando se dio cuenta de que le había contado la mitad de la historia, habló con [Julio María] Sanguinetti y lo echaron”, finalizó Olmos.