La edila por el Partido Nacional (PN) en Soriano Tatiana Loitey renunció a la lista por la que fue electa y se mantendrá en el cargo como nacionalista independiente, en tanto no sintió el apoyo de su sector en la situación de acoso que vivió el fin de semana del 23 de octubre, cuando se celebraba el Congreso Nacional de Ediles y uno de sus compañeros de lista, el edil Israel Ferreira, la grabó con el celular mientras se duchaba.

Ante el pedido de autoridades departamentales y nacionales del Partido Nacional, Ferreira renunció al partido y a su banca en la Junta Departamental de Soriano, a pesar de haber dicho que en su opinión la situación fue “una broma” y que la reacción de la edila fue desmedida. Este sábado, en un comunicado de la lista 522, a la que ambos pertenecen, se informó la renuncia de Ferreira, se expresó el apoyo a que el caso pase por el Comité de Ética del PN y que los integrantes del sector quedan a la espera de lo que decida el directorio para “evaluar futuras instancias”.

Asimismo, el sector “condena la revictimización mediática que ha sufrido la compañera edil, ante una situación que no buscó ni quiso” y “rechaza cualquier tipo de violencia de género en cualquiera de sus formas”.

Este lunes, en la sesión de la Junta Departamental, Loitey hizo sus descargos. En esa instancia afirmó que “se nos cuestiona o interpela porque nos estamos bañando, o por cómo vestimos, o qué actitud tenemos, con esto se pone en duda los hechos abusivos que sufrimos. También se cuestiona si denunciamos o no denunciamos los hechos de violencia, como si sólo mediante una denuncia se legitimara lo acontecido”.

Con sus palabras la edila buscó visibilizar que las mujeres aún sufren “múltiples formas de violencia de género y que lo sucedido, lejos de ser una broma, es un comportamiento que manifiesta que aún hay varones que se sienten en el derecho de hacer con nuestro cuerpo e intimidad lo que quieren, sin consecuencias”.

Loitey agradeció el apoyo que recibió del PN, pero lamentó “la actitud de algunas de sus autoridades locales”: “En particular me resulta realmente doloroso que el pedido de renuncia de la banca de mi partido no haya sido unánime, que autoridades departamentales no se manifestaran públicamente ante este repudiable hecho”.

Agregó que no recibió el respaldo de la lista por la que fue electa y puntualizó: “Pero esto no me intimida, sino que me hace darme cuenta de cuánto queda por hacer para que emerjan y se tome conciencia de estos temas. Hoy comienzo un camino independiente, comprometida como siempre con mi departamento y mi partido, pero con mucha más fuerza”.