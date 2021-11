Por seis votos en 10 la semana pasada la Comisión Especial de Deportes de Diputados resolvió sobre la entrega del “Reconocimiento José Nasazzi y Obdulio Varela” del año 2021. La distinción será para el árbitro de fútbol Esteban Ostojich, del que destacaron su trayectoria, el logro de llegar a dirigir en finales continentales y el hecho de reconocer “a quienes imparten justicia”.

Previamente y durante la sesión, se barajaron otros nombres como los remeros olímpicos Bruno Cetraro y Felipe Klüver —que se acordó recibirán una mención—, o las futbolistas Sindy Ramírez, Camila Ocampo y Dahyaba Fernández.

Pero hubo una postulación que causó asombro entre los diputados: José Enrique Casal. Esta persona, según repasó Carlos Varela, diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión, no tiene antecedentes deportivos sino que es un hincha, que se autopostuló para recibir la distinción. “No lo conozco y debe ser una excelente persona, [pero] no es un deportista, es un hincha en realidad. Ha acompañado a la selección, ha hecho un gran esfuerzo económico, pero desde mi punto de vista no encuadra dentro de lo que es la propuesta por la cual se debe postular”, expresó el legislador. Los integrantes de la Comisión resolvieron no tomar en cuenta la postulación de Casal.

El “Reconocimiento José Nasazzi y Obdulio Varela” fue creado en 2007 y distingue “a aquellas personas o grupos de personas vinculadas al deporte que hayan contribuido durante el transcurso de sus vidas al fortalecimiento de la identidad nacional en esa área de la sociedad”. Meses atrás la Comisión Especial de Deportes convocó a postular posibles candidatos a la distinción, pudiendo promover nombres “cualquier ciudadano uruguayo, asociación civil o deportiva nacional” que envíe un formulario por escrito “con los fundamentos de la propuesta” a la División Relaciones Públicas de la Cámara de Representantes.

Lo acordado en la sesión por los legisladores fue que todos los nombres que llegaron —con excepción de Casal— reciban una mención, y que la entrega de los premios se haga próximamente en el Parlamento junto a la edición 2020, que no pudo realizarse por la pandemia aunque sí se había decidido quienes recibirían la distinción.

El “Reconocimiento José Nasazzi y Obdulio Varela” fue recibido por Óscar Washington Tabárez, Diego Godín y la regatista olímpica Dolores “Lola” Moreira, entre otros deportistas.

”Impartir justicia” a futbolistas que valen millones

El nombre del árbitro Ostojich fue promovido en la sesión por el diputado nacionalista Ruben Bacigalupe: “es el reconocimiento a quienes imparten justicia, que es quizás la parte más difícil de reconocer en cualquier tarea, no solamente en el deporte, sino en la vida. Nos parece que es un representante del fútbol uruguayo, que ha tenido grandes deportistas en la historia, pero en la actualidad es quien de alguna forma se ha destacado en los torneos internacionales y que ha podido llegar obviamente a tener la capacidad y la suerte de ser parte de los eventos más importantes y en las definiciones”. Ostojich fue designado para dirigir la final de la Copa América 2021.

Bacigalupe agregó que “tuvo que impartir justicia en las finales y semifinales con una cotización de futbolistas de cientos de millones de dólares, donde se hace mucho más pesado todo porque el mundo te está mirando; obviamente, esos son valores que tenemos que resaltar”. También destacó “el esfuerzo por ser del interior, tener que venir a Montevideo a empezar, porque para llegar a este nivel tuvo que empezar por las divisionales menores en condiciones muy complejas”.

Ostojich es árbitro internacional de FIFA desde 2016 y en la última Copa América disputada en Brasil, fue elegido para dirigir el partido inaugural y la final entre la selección local y Argentina. Más recientemente, volvió a participar de un encuentro entre ambas selecciones, en este caso por las Eliminatorias para Qatar 2022 y como responsable del VAR, siendo luego suspendido por tiempo indeterminado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) —junto al árbitro principal, el uruguayo Andrés Cunha— por no ver un codazo del defensor argentino Nicolás Otamendi.