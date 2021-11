En la noche de este domingo se realizó una conferencia virtual con la candidata a la presidencia del Frente Amplio (FA) y las candidatas a las presidencias departamentales de esa fuerza política, en la que las postulantes hablaron de diversos temas, como la campaña del referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) y las formas de participación interna.

Por ejemplo, Susana Vinay, candidata de Treinta y Tres, subrayó que se debe hacer un “fortalecimiento de la militancia” y trabajar por “la inclusión”. Sostuvo que el FA tiene que “escuchar a la gente”, más que “proponerle cosas”. “El FA debe hacer una profunda discusión sobre el país que queremos, en el tema de cómo consumimos y cómo producimos. Debemos encuadrar nuestro programa y nuestra política en un proceso de producción sustentable, para que no sigamos consumiendo de manera depredadora nuestros recursos y nuestro ambiente, afectándolo. Hay un gran trabajo que hacer “, finalizó.

En tanto, Flavia Coelho, de Rocha, dijo que el FA necesita una nueva forma de vincularse con la ciudadanía, “más clara, más directa” y también “con más apertura”. Subrayó que se deben encontrar con muchos militantes que hoy “no están vinculados a la orgánica” y el FA los “necesita”, ya que es gente “decepcionada”.

A su vez, Ivonne Passada, candidata a la presidencia nacional del FA, señaló que los derechos de la mujer están “arriba de la mesa” pero “no hay oportunidades”, por lo tanto, “hay que buscarlas, proponerlas y llevarlas adelante a nivel nacional”. Subrayó la necesidad de “descentralizar” el FA, y parte de eso también está relacionada con “la presencia de las mujeres” y la “unidad temática”. “Parece ser que el consenso se logra si es varón, nunca se planteó dentro del FA un consenso atrás de la candidatura de una mujer. Ese tipo de cosas, que las vivimos a diario, también son violencia”, sostuvo.

Gabriela Iribarren, candidata por Montevideo, dijo que en la capital se requiere “autonomía táctica”, ya que en ese sentido “son mucho más fuertes las departamentales del interior que las de Montevideo”, porque no tiene comisión de finanzas, de organización ni de propaganda. Por lo tanto, esto no les permite tener “reflejos tácticos” a la hora de “recibir el impacto de las políticas nacionales”. “Y también queremos fortalecer Montevideo para apoyar la presidencia nacional [del FA] y que realmente pueda encarar la fuerza política desde una perspectiva nacional, donde no hay que hablar del interior sino de los interiores, porque no todos los territorios viven la misma realidad”, sostuvo.

Por último, Graciela Villar, también candidata de Montevideo, dijo que el desafío es que la organización tiene que estar “al servicio de la política y no a la inversa”. Sostuvo que los comités de base y las coordinadoras son las raíces del FA, pero no pueden “encerrarse” en ellos mismos. Recordó que para derogar la LUC se necesitan 50% más uno de los votos, y por eso se deben “abrir”, porque “no alcanza” con las “voluntades puras frenteamplistas”.