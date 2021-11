No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Esta semana llega a la recta final el trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur) entre 2010 y 2021. Este lunes recibió a representantes de la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB), en relación a hechos que se dieron durante la gestión del Frente Amplio, cuando la cartera estaba a cargo de Liliam Kechichian.

A principios de noviembre, cuando compareció la exministra ante la comisión, el diputado Germán Cardoso (extitular de la cartera, que renunció ante las denuncias de supuestas irregularidades) se refirió a la comunidad armenia —colectividad a la que pertenece Kechichian— y la firma de un contrato de arrendamiento en 2015, por cinco años, por parte de la Secretaría Nacional de Deportes (Senade) para utilizar las instalaciones deportivas de un club propiedad de la UGAB.

La exministra le había respondido que no integra “ninguna de las organizaciones” de la comunidad armenia pero sí trabaja y ha “trabajado con todas”, y aclaró que el contrato con la UGAB “no fue ninguna ayuda”. Detalló que en 2015 la Senade pasó a la órbita de Presidencia y salió del Mintur: “Nunca me reuní, nunca participé en ninguna reunión y nunca me enteré ni siquiera de la decisión de ese contrato”, había indicado.

Este lunes, luego de la sesión, en rueda de prensa, Benjamín Kemanian, vicepresidente de la UGAB, dijo que se vieron “envueltos en una situación política” de la que son “totalmente ajenos” en una discusión sobre los mecanismos de contratación del Estado. Explicó que el acuerdo que se hizo en su momento fue un arrendamiento de instalaciones, y “hay una discusión sobre si el valor original del contrato en el primer período es muy diferente, según se pretende presentar por uno de los integrantes de la comisión parlamentaria” (el exministro Cardoso), al del “contrato actual”.

“Nosotros demostramos, con números y la documentación vigente, que el precio por metro cuadrado y las instalaciones que se dispusieron, tanto en el primer período como las que se disponen hoy, que son diferentes, son absolutamente acordes. Algunas de las personas partícipes de la comisión manejan información errónea sobre el contrato vigente en este momento que vincula a la UGAB con la Federación Uruguaya de Basquetbol” (FUBB), indicó.

El integrante de la UGAB subrayó que conocen a la exministra Kechichian “como persona políticamente expuesta, como una ciudadana más” y desconocen “cualquier otro vínculo y su participación en los temas contractuales que se mencionan”. “Nosotros, que fuimos los directamente involucrados a lo largo de la negociación, en ninguna instancia tuvimos contacto con la hoy senadora Kechichian. Con quien llevamos adelante todas las negociaciones fue con el profesor Fernando Cáceres y con el arquitecto Daniel Daners”, sostuvo.

En tanto, Alejandro Danielian, también integrante de la institución armenia, dijo que la UGAB pretende que “aquellas personas que hayan emitido una opinión incorrecta tengan la posibilidad de rectificarse”, así no ejecutan “ninguna acción legal”. “Apelamos a la buena voluntad, con la verdad y los elementos, a que las propias personas que emitieron un juicio incorrecto pidan las disculpas correspondientes y aclaren el tema. Nada más”, subrayó, en referencia a Cardoso, al actual subsecretario del Mintur, Remo Monzeglio y al exministro de la cartera y exsenador colorado Pedro Bordaberry.

Al final de su comparecencia, Danielian dijo que se sienten “de alguna forma lesionados, tanto por los manejos de versiones de prensa, como de redes sociales y por programas en los que participan reconocidos políticos nacionales, donde se ha manejado información incorrecta”. Además, dijo que ponen a disposición “toda la información, incluyendo la totalidad de los movimientos bancarios, desde 2013 en adelante, para que puedan ser auditados”. “De la misma forma, exigimos que cada uno de los que participa de estas investigaciones tenga esa misma ética de hacer la apertura de sus cuentas bancarias para ver si realmente el accionar es totalmente transparente”, finalizó.

A todo esto, Cardoso dijo este lunes que promoverá enviar este caso a la Justicia. En rueda de prensa, consignada por El Observador, sostuvo que la FUBB no dio uso a la piscina ni a la mayoría de las instalaciones, que le fueron transferidas “sin que lo hubiera pedido”. Cardoso pidió que se “investigue todo”. “Son hechos muy graves, que implican el dinero de todos los uruguayos”, finalizó.