El martes los tres candidatos nacionales a la presidencia del Frente Amplio (FA), Ivonne Pasada, Fernando Pereira y Gonzalo Civila, participaron en un acto en Maldonado. También participaron los cinco candidatos a la presidencia del FA en el departamento, Silvana Amoroso, Gustavo Salaberry, Liliana Capece, Enrique González y Gerardo Viñales.

Pereira reiteró que el FA se encuentra en un proceso de autocrítica. “Naturalmente podríamos haberlo hecho de diez mil maneras, pero lo hicimos debatiendo en los comités de base, al mismo tiempo que nuestros compañeros salían casa por casa, en cada lugar a juntar las 800.000 firmas para un referéndum, que hoy nadie duda de que habrá”, expresó.

Criticó al oficialismo por hablar de “década perdida” cuando habla sobre los gobiernos del FA. Al respecto destacó la transformación en el Sistema Nacional Integrado de Salud y agradeció a los médicos cubanos que operaron a más de 90.000 uruguayos para que recuperaran la visión. “Sólo no veían porque eran pobres”, dijo.

“Donde había un agujero, ahora está el edificio de Presidencia, y donde había un agujero, está el Antel Arena. Y cuánto les duele el Antel Arena. De paso le pegan a Carolina Cosse porque si alguien se mueve con alguna posibilidad de ser candidato, Dios me libre, que se prepare para 500 palos”, dijo. Según Pereira, el Antel Arena es el mejor estadio cerrado del continente.

Por último, dijo que le “parece muy bien” que el presidente, Luis Lacalle Pou, invite a discutir la ley de urgente consideración (LUC) sin mentiras, algo que describió como “un enorme gesto autocrítico”.

En cuanto a la disputa interna, dijo que ninguna “es tan importante como las que tenemos con quienes están gobernando”. “Dediquemos más tiempo a la diferencia externa, a la del modelo neoliberal, excluyente y concentrador”, señaló.

El proyecto de Cabildo Abierto y la “privatización” en la educación

Civila, por su parte, dijo que las elecciones internas son un momento de reflexión y debate, pero la “única campaña por delante” es la de anular los 135 artículos de la LUC. El diputado aseguró que el actual gobierno es “de ricos para ricos, burgués y conservador”, y lamentó que muchas de sus decisiones “han perjudicado a los trabajadores: el recorte de derechos, de gasto público, de retiro del Estado en sectores estratégicos y de retroceso en materia de salud y educación”.

También cuestionó a Cabildo Abierto (CA) por el proyecto que habilita a los mayores de 65 años a cumplir prisión domiciliaria, una ley dirigida a los presos de Domingo Arena. “Es un horror la ley que promueven sobre los presos de Domingo Arena, es parte de esa lógica que quieren instalar de degradación de la democracia”, acotó.

El candidato sostuvo que no basta con hacer transformaciones desde el Estado si esas iniciativas no se las apropia la sociedad. “No, no se trata sólo de volver, tenemos que volver mejores, y no vamos a volver si no vuelven los frenteamplistas al FA y si no llenamos el FA de pueblo”, opinó.

Según Civila, el país está “padeciendo” la derrota del FA, algo que se ve reflejado en la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la injusticia. También habló de un FA más descentralizado, que no piense la política solamente desde la capital.

Civila puso el foco en el capítulo de seguridad de la LUC. “Vinimos desde la dictadura aumentando penas y creando nuevos delitos, pensando que eso va a solucionar los problemas de seguridad y cada vez son más grandes y tenemos las cárceles llenas de jóvenes pobres, que salen de la cárcel sin políticas reeducativas, sin políticas de reinserción -porque ahora, además, las están desmantelando- y reinciden en el delito. Necesitamos otro modelo de convivencia”.

Destacó que el FA “vaya si invirtió en infraestructura educativa, salarios docentes”, pero “capaz que nos faltó visión de hacia dónde queríamos llevar la educación en Uruguay”. “Hoy miren lo que están haciendo con la educación de Uruguay a través de esos artículos que la privatizan desde adentro, instalando lógicas de los privados adentro de lo público”, manifestó.

Los interiores y la paridad

La única candidata mujer a la presidencia del FA, Ivonne Passada, también destacó la necesidad de descentralizar la política del FA y llegar al interior. “No podemos seguir desde la capital diseñando los territorios o cómo desarrollarnos, tenemos que cambiar esas actitudes”, señaló.

Por otra parte, indicó que es necesario abordar la violencia política basada en género y el compromiso para alcanzar la paridad. “Las mujeres tuvieron la valentía de colocar el tema en cada discusión, la necesidad de cambiar las estructuras que hoy tenemos”, expresó.

Passada dijo que la paridad de género también es necesaria para la toma de decisiones, si no “nos engañamos a nosotros mismos”. “Atendemos las ollas populares y la parte social, hacemos bien la tarea de secretaria, pero cuando cuestionamos el poder y pensamos que podemos estar trabajando en la toma de decisiones, se complica”, consideró.

La candidata también cuestionó el gasto en publicidad que realizó la Junta Departamental de Maldonado, de casi 500.000 dólares en un año, un tema que el FA departamental llevó a la Justicia. “¿Cuántas veredas y cuántas bolsas de leche se puede dar con ese dinero [para atender] la emergencia social?”, planteó.