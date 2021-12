No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Esto no es justo”, dijo este viernes el exsecretario político del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini, en rueda de prensa, a la salida de la presentación ante la Corte Electoral de un recurso de reposición para que no sea celeste la papeleta por el No en el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Michelini, que integra la comisión por el Sí, aseguró que con la elección de colores se “está flechando la cancha. La Corte debería reflexionar, consultar a su corazón y cambiar el color”, señaló, y afirmó que este organismo público debería “cuidar su imagen”.

Por su parte, el dirigente de Fucvam Gustavo González, otro de los integrantes de la comisión por el Sí, dijo que esperan que la Corte “reflexione por el bien de la democracia del país, a los efectos de que todos tengamos las mismas oportunidades en el debate”. Además, señaló que “estamos en una situación muy particular, por lo tanto cada coyuntura marca un hito de la historia”.

En su fundamentación, el recurso señala que “el color celeste es identitario de nuestra cultura y asociado a las grandes gestas deportivas de nuestro país”, y añade que “la celeste”, como color de la selección, puede “despertar un sentimiento de unidad nacional”, por lo que no debería estar asociado a la oposición a la derogación.

El segundo punto del recurso dice que apenas asignado el color “aparecieron imágenes de todo tipo, sobre todo asociadas a la camiseta de la selección nacional”.

“No se le puede escapar a ningún observador imparcial, y menos a la Corte Electoral, que debe hacer gala de su imparcialidad, que el color celeste tiene un contenido tan asociado e integrado a nuestra cultura, que no debería formar parte de ninguna presentación de oposición, ni ahora ni en el futuro”, dice el documento.