La Cámara de Senadores aprobó por 16 votos en 31 el proyecto de ley de suelos de prioridad forestal que promovió Cabildo Abierto (CA), y que contó con el respaldo del Frente Amplio (FA) para lograr la mayoría. La ahora ley tuvo la oposición de blancos y colorados, y será de acuerdo a lo anunciado el primer veto presidencial de Luis Lacalle Pou.

“En forestación ni un paso para atrás”, fue lo último dicho en la sesión, por el colorado Germán Coutinho, cuando tras unas seis horas de discusión se procedió a votar. Tras contar las adhesiones, la vicepresidenta Beatríz Argimón informó: “queda aprobado y se remite en el día de la fecha al Poder Ejecutivo”.

Luego de ese paso el presidente procederá a vetar la ley. Así lo explicó el senador blanco Gustavo Penadés en rueda de prensa: “Eso [el veto presidencial] se comunicará a la Asamblea General, y como no hay votos para levantar el veto, la ley no será aplicada. Es algo que no debió haber sucedido, aunque no hay que dramatizar. Si se pone en la balanza todo lo logrado en el gobierno de coalición y estas pequeñas diferencias, es positivo el balance final”. Lo último alude a que por segundo vez la coalición cierra el año votando dividida acerca del proyecto forestal, que había sido aprobado con los votos de los mismos partidos —más el del Partido Ecologista Radical Intransigente— en Diputados en diciembre del 2020.

Desde el FA, si bien votó por disciplina partidaria, el senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía —suplente de la banca de Danilo Astori— planteó diferencias con el proyecto. En diálogo con la diaria, dijo que discrepa “con la utilización de la herramienta” de una ley para regular al sector. En ese sentido, dijo que la “solución” que plantea “no va al fondo del asunto, que es la utilización del suelo más allá de porcentajes, y además no define técnicamente algunas de las cosas que aparecen”.

En respuesta al movimiento político de CA, el gobierno presentó este lunes un decreto que modifica parte de la regulación del sector forestal. El proyecto de CA limita en su artículo primera las plantaciones forestales a los suelos denominados de prioridad forestal, algo que hoy no es obligatorio y se brindan excepciones, estando el 25% aproximadamente del área forestada en tierras sin esa prioridad. El segundo artículo limita el total de plantaciones forestales al 10% del territorio nacional, lo que con unas 1.100.000 hectáreas deja un margen de crecimiento de 500.000 hectáreas.