El día después de que el Poder Ejecutivo publicara y defendiera en el Parlamento un nuevo decreto que hace cambios en la regulación del sector forestal, continúan las repercusiones políticas en torno al proyecto de ley de suelos de prioridad forestal presentado por Cabildo Abierto (CA). Esta iniciativa, ya votada en la Cámara de Diputados, no se trató el lunes en la Comisión de Ganadería del Senado, pero en la sesión del Senado de este martes se acordó convocar a una nueva sesión el miércoles para votar el proyecto; tanto CA como el Frente Amplio (FA) entienden que están los votos para aprobarlo.

Los votos del FA y CA suman 16 en 31, por lo que se obtendría la mayoría necesaria para la aprobación, siempre y cuando todos los senadores de la coalición de izquierda levanten la mano. Una duda surgió cuando el exvicepresidente y exministro de Economía Danilo Astori adelantó al diario El País que no estaba de acuerdo con la iniciativa. Sin embargo, en diálogo con la diaria, señaló que la disciplina partidaria “es fundamental” y que su sector, Asamblea Uruguay, aprobará el proyecto, no sin antes aclarar sus objeciones al texto.

“Estoy convencido de que este no es un buen proyecto para el Uruguay, que contradice incluso la política forestal de largo plazo que se había trazado y con resultados exitosos, y no estoy de acuerdo porque no se puede manejar la política de uso y manejo de los suelos en base a porcentajes que limitan posibilidades”, dijo el senador, que actualmente está de licencia médica y es suplantado por José Carlos Mahía. Astori afirmó que la política forestal debe seguir como “hasta ahora, teniendo en cuenta la disponibilidad y calidad del recurso natural”.

Astori manifestó que planteó sus “reparos” en el FA acerca de este proyecto que él interpreta “muy malo”, pero en su fuerza política “predomina la otra opción”, que implica aprobar el texto. Además, consideró que el decreto que se aprobó por parte del Poder Ejecutivo “era una buena salida para encontrar un acuerdo entre todos”.

No obstante, el líder de Asamblea Uruguay dijo que “por supuesto” el sector va a “respetar esa mayoría” que se conformó en su partido acerca del proyecto. De esta forma ratificó que Mahía “va a votar a favor”, pero “también va a fundamentar” cuáles son los reparos. “La disciplina partidaria para nosotros es fundamental”, sentenció.

Consultado acerca de si uno de los elementos que pesó en el FA para definir la aprobación al proyecto es causar un problema en la interna de la coalición debido a las diferencias entre CA, el Partido Nacional y el Partido Colorado, Astori respondió que no: “En todo caso puede pasar lo contrario; es CA el que le está creando problemas al FA porque desnuda algunas diferencias como la que estoy analizando”.

Decreto versus proyecto

Lacalle Pou, en cambio, defendió el decreto presentado por el Poder Ejecutivo en la Comisión de Ganadería del Senado y sostuvo que “llevó mucho tiempo zurcir esas tensiones que eventualmente pueden aparecer entre Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en este caso el sector forestal, y estamos muy conforme con esa reglamentación”.

En la misma línea, el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, cuestionó la propuesta de CA y defendió la postura del Poder Ejecutivo. Peña dijo que el gobierno trabajó en la nueva regulación para el sector forestal desde “octubre de 2020”, es decir, antes incluso de que se aprobara a fines del año en Diputados.

Este martes, en el programa Desayunos informales de Teledoce, señaló que el objetivo del decreto publicado el lunes fue controlar “todo lo que pasa por encima de 100 hectáreas para un ordenamiento del crecimiento de la forestación”, e incluir dentro del “radar ministerial” los proyectos por debajo de ese nivel de hectáreas, que hasta ahora quedaban por fuera, aspecto que consideró “un reclamo atendible”.

Según Peña, “no es materia de una ley cambiar los requisitos técnicos [ni definir] dónde se puede plantar o no”. Si bien reconoció que CA mantiene la “inquietud” por el tema de la forestación y quiere votar su proyecto, “están conformes con el decreto, que supera desde lo ambiental la propuesta” del socio de la coalición.

Por su parte, el senador de CA Guillermo Domenech defendió la necesidad de que el proyecto se vote en el Parlamento y cuestionó la postura del presidente de vetar la ley en caso de que se apruebe. Según dijo este martes en Sarandí, desde CA esperan que “si el proyecto se aprueba el presidente revise esa exposición, porque el presidente en algún momento va a tener que caminar por la cuenca lechera y explicarles a los pequeños productores que se aprobó una normativa que permite prácticamente la erradicación de estas actividades y la expulsión de los protagonistas de la misma”.