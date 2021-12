El presidente Luis Lacalle Pou firmó un decreto que busca actualizar la normativa para los proyectos forestales. El texto fue publicado este lunes en el sitio web de Presidencia y en la misma jornada los ministros de Ambiente, Adrián Peña, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, asistieron a la sesión extraordinaria de la comisión del Senado que analiza el proyecto de ley de Cabildo Abierto (CA) para limitar la plantación de bosques a los suelos de prioridad forestal.

Ante los legisladores, los ministros defendieron la nueva normativa y afirmaron que de esta forma se hace innecesaria la ley propuesta por el partido que lidera Guido Manini Ríos y que tiene dividida a la coalición de gobierno, ya que ni el Partido Nacional (PN) ni el Partido Colorado (PC) están de acuerdo con la iniciativa. Igualmente, al término de la sesión, tanto CA como el Frente Amplio (FA) ratificaron su intención de aprobar el proyecto y cuentan con la mayoría de votos necesaria para hacerlo.

En conferencia de prensa luego de la sesión, el ministro Peña dijo que el decreto es “el producto del trabajo de más de un año” entre ambas carteras y que apunta a “un ajuste en los criterios de clasificación de los proyectos forestales”. Según explicó, el trabajo empezó “mucho antes de que tuviese media sanción la ley que hoy se está discutiendo” en el Parlamento.

El titular de Ambiente detalló que el decreto “incorpora los proyectos menores a 100 hectáreas en el control ambiental”, ya que “hasta la fecha sólo los proyectos mayores” a esas dimensiones necesitaban aprobación gubernamental. Además, el decreto incluye “una serie de criterios que ajustan los ya existentes en cuanto a las producciones mayores a 100 hectáreas”. También apuntó que “en materia ambiental, además de la variable suelos”, se incorporó “la evaluación de lo que tiene que ver con agua, biodiversidad y el valor patrimonial”, lo que “supone criterios más restrictivos”.

Por otra parte, Peña destacó que “se incorpora también bajo el control del Ministerio de Ambiente todo lo relativo a las plantaciones ya existentes”, es decir, proyectos que “ya tienen décadas en el país van a pasar a ser controlados en sus replantaciones”.

A su turno, Mattos dijo que el decreto fue elaborado “por encargo del presidente de la República” para “contemplar todos los planteos” y buscar “el equilibrio entre lo que es la dimensión ambiental, el estudio técnico de los suelos aptos para la aplicación de la forestación y al mismo tiempo respetar los compromisos asumidos por el país respecto de esta, que es la principal política de Estado agropecuaria”.

Cuando nuevamente Peña tomó la palabra, dijo que “este decreto es la prueba evidente de que no se necesita nueva legislación para ajustar los criterios de clasificación de los proyectos”, y sentenció que “desde el punto de vista ambiental” es “infinitamente superior a la ley que está a estudio del Parlamento en este momento”.

Según supo la diaria, el ministro Peña, del sector colorado Ciudadanos, mantuvo una reunión con Manini Ríos con el fin de informarle sobre el decreto, pero CA mantuvo su postura de impulsar su proyecto de ley. De hecho, el senador Guillermo Domenech, único de CA en la comisión que estudia el proyecto, tenía previsto pedir que este lunes se votara luego de la comparecencia de los ministros, pero tuvo dos impedimentos.

En primer lugar, circunstancialmente el FA y CA no tenían la mayoría de la comisión. Habitualmente, entre ambos partidos tienen cinco de los nueve senadores, pero este lunes había sólo tres de los cuatro del FA debido a que José Carlos Mahía, suplente de Danilo Astori, no pudo ingresar como miembro de la comisión debido a que el titular no había solicitado la licencia correspondiente a la fecha. Desde el FA explicaron a la diaria que como esta sesión fue extraordinaria y no hubo, desde que se fijó, una sesión del plenario de la cámara alta, fue imposible solicitar la licencia de Astori. Pero, en segundo término, el FA pidió tiempo para trasladar el decreto al resto de su bancada y analizarlo. No obstante, ratificaron que votarán el proyecto de CA.

En rueda de prensa, el senador del FA Alejandro Sánchez, presidente de la comisión, dijo que el decreto presentado “es muy bueno” porque logra “potenciar más los controles ambientales sobre las plantaciones forestales”. “A su vez, el decreto plantea restricciones a los suelos forestales”, destacó, y agregó que es “muy importante” que no cambie “los marcos jurídicos” ya existentes. “Yo tengo una visión muy positiva sobre el decreto que el Poder Ejecutivo elaboró. Creo que es muy bueno y tiene mi apoyo”, lanzó.

No obstante, dijo que “claramente” esta normativa, que estará vigente dentro de tres meses, no sustituye lo que se busca con el proyecto de ley de CA. Explicó que “el decreto establece criterios ambientales para evaluar los proyectos forestales”, pero “la ley establece un criterio distinto y es que sólo se pueda plantar en los suelos de prioridad forestal”. Entonces, en su consideración, ambos textos legales “se complementarán”, ya que serán “muy buenos instrumentos”. Sánchez aclaró que el objetivo central del proyecto es que “la forestación no siga avanzando sobre suelos de alta calidad” para que estos últimos “sigan siendo destinados a la producción de alimentos”.

Consultado sobre cómo aprobar el proyecto de ley en este momento del año en que ya no hay sesiones fijadas para la comisión, explicó que “quedan dos sesiones” del plenario de la Cámara de Senadores, una este martes y otra el miércoles, “y en cualquiera de las dos se puede tratar el proyecto”, si bien no se presentará con un informe previo de la comisión. “No es necesario que la comisión vote el proyecto de ley porque la cámara siempre es soberana”, dijo. “Yo no sólo soy optimista, estoy seguro” de que se va a aprobar, como máximo, el miércoles, afirmó.

Por su parte, Domenech dijo que “lo que está en juego es una competencia por la tierra” y que CA busca “proteger a los pequeños y medianos productores lecheros, ganaderos y agrícolas”. Explicó que las empresas de celulosa presentes en el país “quieren optimizar sus ganancias y quieren forestar” zonas “en competencia” con los pequeños productores, y con este proyecto se busca “evitar esa competencia” que se interpreta “malsana”, algo que no se lograría con el decreto. Sobre el texto del Poder Ejecutivo, dijo que tiende a “legitimar que tierras que hoy están dedicadas a la lechería, la agricultura y la ganadería sean forestadas”.

“Tenemos decidido seguir adelante con este proyecto”, anunció Domenech, y añadió que si no se votó este lunes “es porque el FA pidió estudiar” el decreto. En diálogo con la diaria, fue consultado acerca del eventual veto de Lacalle Pou, y respondió que “el presidente va a tener que pensar bien qué es lo que hace” porque este proyecto de ley “es muy popular entre los productores agropecuarios y el PN siempre ha tenido una visión muy particular y muy favorable a los intereses de la agropecuaria”. “Yo aliento la esperanza de que se recapacite y que no se vete”, dijo.

Además, opinó que luego de presentado el decreto “se abre una nueva etapa en la que el FA va a ser un poco el juez de este diferendo que tenemos dentro de la coalición”.

En otra rueda de prensa, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que el decreto “ya resuelve en muy buena medida lo que el proyecto de ley quiere resolver” y “no hay que andar tocando una ley que fija reglas largas”. Además, consideró que ambos textos buscan incorporar “restricciones” pero estas podrían ser superadas por “los grandes capitales” que “le van a buscar la vuelta siempre”. “Todos queremos proteger a los pequeños productores, pero hay una cuestión de rentabilidad. Si al pequeño productor no le está dando resultado la actividad que desarrolla, con ley o sin ley se puede cambiar de rubro”, apuntó.

Igualmente, dijo que la eventual aprobación del proyecto de ley “para nada” implicará un quiebre en la coalición, porque “este no es ni siquiera un tema que esté en el programa de gobierno”.