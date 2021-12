“Creo que hay que abrazarse a votarlo, pero no es el cambio sustancial que deberíamos tener”, consideró la geógrafa Ofelia Gutiérrez sobre el proyecto. “Lo ideal sería que [el proyecto de ley] tuviera un ordenamiento territorial, con una cierta cantidad de forestación por cuenca y nunca forestando en las altas cuencas”, que son los lugares en que se cosecha agua, “donde rocas con pequeñas grietas acumulan agua que luego, con retardo, va al río para que siempre tenga un caudal constante. Eso lo vamos perdiendo cuando forestamos”, explicó la investigadora de la Facultad de Ciencias.

A raíz del aumento de la forestación en el país, “ahora hay lugares que se secan que antes no se secaban. Hay pueblos que hay que llevarles agua todo el tiempo. Tienen que ir con camiones cisterna a llevarles agua porque se secaron las napas freáticas”, remarcó Gutiérrez. Asimismo, aparte de que consume mucha agua, la forestación “también genera impermeabilización; como el agua corre y no infiltra, cuando llueve todo se va al río y se inundan áreas que antes no se inundaban”. En definitiva, “el millón de hectáreas que tenemos plantado ha modificado de forma muy, muy fuerte el ciclo hidrológico”, sentenció.