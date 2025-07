Junto con la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, entre otros jerarcas, el presidente Yamandú Orsi participó este martes en un encuentro regional sobre telecomunicaciones, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal).

El mandatario fue el responsable de abrir el espacio de intercambio, que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva: “Cuando me dan la información de qué venía esto, la sensación permanente es que hay todo un mundo que pasa a una velocidad enorme, y quienes no estamos metidos directamente en el tema, quienes no somos expertos en el tema y tenemos la responsabilidad de gobierno, tenemos la necesidad permanente de tener la gente que esté preparada como para subirse a ese tren”, expresó.

No obstante, el mandatario apuntó que, “más allá de que uno arma equipo”, prevalece la sensación de que “las instituciones y el Estado y los gobiernos corren riesgo de verse abrumados” ante el desarrollo de la tecnología.

“El vértigo es enorme, confieso, desde el lugar donde me toca estar”, manifestó Orsi. Y añadió: “Algo que de repente para mí es un misterio, después se me devela ese misterio, y cuando creo tener todas las cosas claras, aparecieron nuevas oportunidades”.

Asimismo, Orsi advirtió sobre las “dificultades” que existen para avanzar desde el gobierno en este ámbito, “en un país en el que, si bien somos muy avanzados, somos bastante conservadores”. “Debe ser, sin duda, de los desafíos más lindos que tiene el Estado hoy: cómo campear este viento que debería ser beneficioso para todos, pero que, si no lo manejamos bien, puede generarnos muchos dolores de cabeza”, expresó.

A su turno, Cardona sostuvo que actualmente “Uruguay vuelve a ser un lugar de discusión de estos temas”. La titular del MIEM señaló que la actual administración tiene en agenda múltiples compromisos en materia de tecnología, entre ellos, “trabajar para que haya una ventanilla única para las pequeñas y medianas empresas de todo el país”.

Por otra parte, Cardona mencionó el compromiso de “desarrollar el polo científico-tecnológico en la regional norte, que va a aglomerar a varios departamentos de Uruguay: Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres”. “Vamos a ver si metemos Artigas”, añadió.

La ministra afirmó que este proyecto “se tiene que traducir en empleos”, “en formación para nuestra gente” y “en el desarrollo también de las mipymes a nivel territorial, sobre todo en oportunidades para que los jóvenes se puedan quedar en los lugares que nacen y crecen”.